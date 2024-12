Verkeer Zesde verkeersdode op Curaçao: voetganger overleden na ongeluk Redactie 02-12-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Bij een ernstig verkeersongeval op Kaminda Andruw Jones is vanmiddag een voetganger om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw die ter plekke aan haar verwondingen overleed. Zij is het zesde dodelijke slachtoffer in het verkeer op Curaçao dit jaar en de derde voetganger die daarbij omkomt.

Drie voertuigen waren betrokken bij het incident. De exacte toedracht van het ongeval is nog onduidelijk en wordt onderzocht door de politie. De betrokkenheid van meerdere voertuigen wijst op een complex ongeval. Het verkeer op Kaminda Andruw Jones is tijdelijk stilgelegd om de situatie te onderzoeken. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vrijgegeven.

Met dit tragische ongeluk komt het totaal aantal verkeersdoden op Curaçao dit jaar op zes.

