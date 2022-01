Zesjarig dochtertje getuige van doodsteken Curaçaose moeder in Nederland

50 Gedeeld

Foto Algemeen Dagblad

In Abbenbroek onder de rook van Rotterdam is gisterochtend een Curaçaose vrouw doodgestoken. Het gaat om de 30-jarige Racheline Concincion.

De vermoedelijke dader, een 33-jarige man uit België is korte tijd daarna van een 10 meter hoog viaduct gesprongen en aangereden door een auto en een kraanwagen. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis en is aangehouden.

Aan de steekpartij ging een ruzie op straat vooraf. Volgens de politie vond het incident plaats in de relationele sfeer. Hulpverleners probeerden de vrouw tevergeefs te reanimeren.

Haar zesjarig dochtertje was getuige van de steekpartij en de dood van haar moeder.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures