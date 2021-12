Zestien nieuwe coronabesmettingen

1 Delen

WILLEMSTAD – Het aantal actieve coronabesmettingen op Curaçao is gestegen naar 109. Gisteren werden er 1880 tests afgenomen, daarvan bleken er zestien positief. In zeven gevallen ging het om geïmporteerde cases. Ook konden er weer acht personen uit hun thuisisolate.

De situatie in het CMC is nog hetzelfde als gisteren. In het ziekenhuis liggen nog vier coronapatiënten, de helft daarvan ligt op de IC.

