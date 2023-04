Zestiger in Brussel opnieuw betrapt met bolletjes cocaïne in maag

WILLEMSTAD – Een 69-jarige man uit Curaçao die betrapt was op drugsmokkel riskeert 36 maanden cel. Het was al de tweede keer dat de man tegen de lamp liep op de luchthaven van Brussel.

“Na dat eerste mislukte transport werd ik door dezelfde bende verplicht om een nieuwe poging te doen”, verklaarde de zestiger.

De man was in december 2022 aangekomen op de luchthaven Brussels Airport, met een vlucht vanuit Curaçao. Toen hij werd tegengehouden door de douane, bekende hij al snel dat hij drugs smokkelde.

Uit onderzoek bleek dat de zestiger 86 bolletjes cocaïne had ingeslikt, goed voor 1,22 kilogram. Hij zou 5.000 euro krijgen voor het transport.

“Het is al de tweede maal dat meneer een dergelijk transport uitvoert”, zegt het parket in Brussel. “Enkele maanden geleden is hij ook op Schiphol betrapt op drugsmokkel, en daarvoor heeft hij een gevangenisstraf van zes maanden gekregen. Ik eis een gevangenisstraf van 36 maanden.”

De verdediging pleitte voor een milde straf, met een deel uitstel. “Mijn cliënt leeft in Curaçao van een pensioen van ongeveer 500 euro”, klonk het. “Toen hij na zijn vrijlating in Curaçao terugkeerde, zocht dezelfde drugsbende hem op en eiste dat hij hen zou vergoeden voor het mislukte transport. Ze weigerden dat hij hen in geld zou betalen, en eisten dat hij een nieuw transport moest uitvoeren. Toen hij eerst weigerde, zetten ze een vuurwapen tegen zijn hoofd, zodat mijn cliënt geen andere keuze had dan in te stemmen.” Uitspraak is op 9 mei.