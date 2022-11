Zeven belastingdiensten bezoeken Curaçao

WILLEMSTAD – BearingPoint Caribbean bracht deze week zeven belastingdiensten uit het Caribisch gebied samen op haar vierde jaarlijkse Tax Administration Performance Summit op Curaçao.

Hoofden en andere afgevaardigden van de belastingdiensten van Anguilla, Bonaire, Dominica, Grenada, St. Kitts & Nevis, St. Lucia en Turks- en Caicoseilanden woonden het driedaagse evenement bij.

Het evenement bestond uit workshops en presentaties over onderwerpen die verband houden met de performance van organisaties, waaronder leiderschap, veranderingsmanagement, gendergelijkheid, performance assessment van de belastingdienst en data gedreven besluitvorming.

De deelnemers bezochten ook Blue NAP Americas op Seru Mahuma, het gecertificeerde datacenter en een van de meest geavanceerde faciliteiten in haar soort in de regio.

Ook wisselden deelnemers ervaringen uit met de door BearingPoint ontwikkelde software. Er werd een casestudy gepresenteerd door de Anguilla Inland Revenue Department over hoe BearingPoint’s Multi Tax Solution bijdraagt aan de modernisering van de belastingadministratie en de onlinedienstverlening aan belastingbetalers aanzienlijk verbetert.

De Dominica Inland Revenue Department legde uit hoe de Multi Data Exchange Solution hen ondersteunt bij de internationale uitwisseling van belastinginformatie tussen jurisdicties en Dominica in staat stelt zich te houden aan alle OESO, CRS- en de Amerikaanse FATCA-voorschriften.

Managing Director van BearingPoint, dhr. Avinash Grootens, benadrukt het belang van samenwerking: “Het thema van dit jaar was: ‘samenwerken’. Bij BearingPoint zijn we er trots op een platform voor Caribische jurisdicties te faciliteren om samen te werken aan gemeenschappelijke uitdagingen. Het proces waarmee landen belasting heffen en hun eigen fondsen uitgeven om voor hun mensen te zorgen, is nu belangrijker dan ooit in deze post-pandemische tijd. Leren van elkaars strategieën en het delen van ervaringen is essentieel om de performance van de belastingdienst te verbeteren.”

Naast de Summit-ervaring, werden de deelnemers uitgenodigd voor een wandeltocht om de prachtige kunst en cultuur van Otrobanda te bewonderen en meer te weten te komen over de geschiedenis van Curaçao. Als klap op de vuurpijl werden ze getrakteerd op ‘ka’i orgel’-muziek, traditionele dans en een voorproefje van ons carnaval terwijl ze genoten van heerlijk Krioyo-eten.