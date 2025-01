Politie en Justitie Zeven jongens (15-18) in Brievengat aangehouden na vechtpartij Maarten Schakel 08-01-2025 - 1 minuten leestijd

Foto Korps Politie Curaçao

WILLEMSTAD – Bij een vechtpartij aan de John de Poolstraat in Brievengat zijn in totaal zeven jongens door de politie aangehouden, allemaal in de leeftijd van 15 tot 18 jaar.

De politie kreeg maandagavond rond kwart over negen melding van een incident in de betreffende straat. Daar aangekomen troffen ze twee gewonde jongens aan. Al snel bleek dat de toedracht een ruzie was binnen een groep jongens. Die ruzie mondde uit in een vechtpartij waarbij onder andere machetes, steekwapens en stenen werden ingezet, met de twee gewonde jongens als resultaat.

De politie pakte in totaal zeven kemphanen op. Daarvan mochten er drie na verhoor weer naar huis en zitten er nog vier vast. De machetes en steekwapens zijn in beslag genomen.