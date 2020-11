Zeventien besmettingen erbij op Curaçao

2 Gedeeld

Curaçao heeft er zeventien nieuwe besmettingen bij vandaag. Het totaal sinds het begin van de coronacrisis in maart is 987. Negentien mensen zijn vandaag hersteld, waaronder een patient in het CMC, die mocht naar huis.

Daar liggen nog vier mensen met covid-verschijnselen, waarvan één patiënt in de intensive care is opgenomen.

Van de zeventien nieuwe besmettingen konden twaalf gelinkt worden aan eerdere cases, één besmetting komt uit het buitenland en van vier moet de bron nog worden vastgesteld.