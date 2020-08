Zeventig bevestigde gevallen Covid op Sint-Maarten

4 Gedeeld

Philipsburg – St. Maarten heeft gisteren vier nieuwe besmettingen van corona bevestigd. Het totaal aantal bevestigde gevallen bedraagt ​​nu 150.

Er zijn nu zeventig actieve gevallen van personen die COVID-19 hebben opgelopen. Eén patiënt is momenteel in het ziekenhuis opgenomen en één patiënt is geïsoleerd en wordt gecontroleerd.

167 mensen bevinden zich nu in quarantaine op basis van contactonderzoek met een van de 70 actieve gevallen. Het totale aantal sterfgevallen als gevolg van COVID-19 op Sint-Maarten blijft op 16.

