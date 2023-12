Ziekenbestuur CMC accepteert manipulatie minister Silvania niet

WILLEMSTAD – In ongekend felle bewoording heeft Gilbert Martina, directeur van het CMC de manipulatie door interim-minister van Volksgezondheid, Javier Silvania veroordeeld. Voor het CMC is de manipulatie door deze bewindsman onacceptabel. Dat zei Martina in een gesprek met het Antilliaans Dagblad.

De felle kritiek volgt op een recente controverse waarbij de minister verontwaardigd reageerde omdat hij niet was uitgenodigd voor een interne CMC-conferentie voor personeel. Martina benadrukt dat CMC dergelijk gedrag van minister Silvania, dat hij als schadelijk voor de ziekenhuiszorg op Curaçao beschouwt, niet langer accepteert.

De ziekenhuisdirecteur legt uit dat een medewerker de minister per abuis had uitgenodigd voor een conferentie over een onderwerp dat hem niet aanging. Martina bekritiseert de minister voor het direct accepteren van de uitnodiging, met als doel het vergaren van politieke populariteit onder verplegend personeel.

Het thema van de conferentie, ‘Professionele Zorg met Compassie’, zou volgens Martina ironisch zijn gezien Silvania’s eerdere uitspraken over het voeren van een ‘oorlog tot aan de dood’ als zijn instructies niet worden opgevolgd.

Martina trekt een vergelijking tussen Donald Trump en Barack Obama bij het kiezen van een spreker over compassie, waarbij hij aangeeft een voorkeur te hebben voor Obama. Deze vergelijking gebruikt hij om te onderstrepen waarom de minister niet welkom was bij de conferentie. De directeur stelt dat het toelaten van Silvania een verkeerd signaal zou afgeven aan het personeel van het ziekenhuis.

De ziekenhuisdirecteur spreekt ook zijn bezorgdheid uit over de houding van Silvania, die volgens hem een bedreiging vormt voor de Curaçaose gemeenschap en in het bijzonder voor het enige algemene ziekenhuis van het eiland. Martina benadrukt dat hoewel velen deze mening delen, hij een van de weinigen is die het hardop durft te zeggen.

Dit incident werpt een licht op de gespannen relatie tussen het CMC en het – door velen omschreven -narcistisch relgedrag van de minister van Gezondheid. De openlijke kritiek van Martina op Silvania illustreert de uitdagingen en spanningen binnen het gezondheidszorgsysteem van Curaçao, en benadrukt het belang van professionele en respectvolle communicatie tussen overheidsfunctionarissen en zorginstellingen.