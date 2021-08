Ziekenhuis Aruba overspoeld met ongevaccineerde corona patiënten

151 Gedeeld

ORANJESTAD – In drie dagen tijd is het aantal patiënten met corona in het Horacio Oduber Hospital op Aruba verdubbeld. Zondag ging het nog om tien patiënten, maar inmiddels zijn het er twintig.

Op de intensive care liggen vijf patiënten aan de beademing te vechten voor hun leven. Van de opgenomen corona patiënten zijn er twee volledig gevaccineerd. De patiënten op de IC hebben geen enkele vaccinatie gehad.

Het ziekenhuis komt met deze aantallen aan de grenzen van haar normale mogelijkheden. Als er nog meer corona patiënten bijkomen, moet extra personeel worden aangetrokken uit het buitenland.

