Ziekenhuis Bonaire breidt uit met medisch specialisten en air-ambulances

Bonaire heeft twee air-ambulances in gebruik genomen die paraat staan om eventuele patiënten te vervoeren naar het buitenland. Ook is back-up geregeld voor het geval er nog meer air ambulances nodig zijn.



Het ziekenhuis gaat acht medisch specialisten over laten komen van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Die zitten vooralsnog twee weken in quarantaine. Op dit moment is er nog geen coronabesmetting op Bonaire.



Dit is de lijst met artsen die naar Bonaire komen:

Kindergeneeskunde

Apotheker

Ziekenhuisarts

Ambulance chauffeur en gipsmeester

Extra Anesthesiologen (ook t.b.v. opvang te komen kritieke COVID-19 patiënten)

Extra chirurgen (deels aflossing van de huidige chirurg)

GGD-arts

Psychiater

Klinisch Verloskundige