Ziekenhuis Bonaire wil eigen luchtambulancedienst exploiteren

KRALENDIJK – Het ziekenhuis van Bonaire wil een eigen ambulancedienst gaan exploiteren als onderdeel van een geïntegreerde afdeling Acute Care in Fundashon Mariadal, zoals het ziekenhuis in Kralendijk heet.

De luchtambulancedienst die het ziekenhuis wil oprichten moet de Nederlands-Caribische eilanden gaan bedienen, waaronder Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten. Maar ook zullen patiënten worden vervoerd naar andere bestemmingen zoals Colombia, Panama, Martinique, Guadeloupe en/of Miami indien nodig.

Traumahelikopterdienst

Sinds 2012 exploiteert Fundashon Mariadal een traumahelikopterdienst, waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van een externe luchtvaartmaatschappij.

Van 2013 tot eind 2019 werden meer dan 1200 missies gevlogen, ongeveer 160 per jaar. Van deze missies had 45 procent een bestemming in Colombia, terwijl de overige 55 procent vluchten waren tussen de andere eilanden in het Nederlands Caribisch gebied.

Van deze vluchten waren ongeveer 26,5 procent zeer complexe (geventileerde) patiënten, de andere missies omvatte alleen stabiele patiëntenvluchten.

Aanbesteding

Het ziekenhuis op Bonaire nodigt nu luchtvaartmaatschappijen uit te reageren op een verzoek tot informatie om in een mogelijk partnerschap een luchtambulancedienst op te zetten en te exploiteren.

Het aanbestedingstraject moet inzicht verschaffen over de marktomstandigheden en levensvatbaarheid van een dergelijke exclusieve luchtambulancedienst. Uiteindelijk moet dat dan een Tenderprocedure starten

De partner moet uitgebreide ervaring en kennis van luchtoperaties hebben, terwijl het ziekenhuis haar uitgebreide ervaring en kennis over de medische aspecten van de operatie naar de vennootschap zal brengen.

Het doel is dat beide partijen samenwerken om 24/7 beschikbaarheid te garanderen en het realiseren van optimale veiligheid, kwaliteit en continuïteit van de traumahelikopterdienst.

Partnerschap

Het ziekenhuis is van plan om de nieuwe luchtambulancedienst op te zetten en te exploiteren met een partner, in een nieuwe werkmaatschappij, met eigen certificeringen en accreditaties. Het ziekenhuis is daarvan grootaandeelhouder met minimaal 51 procent van de aandelen.