Ziekenhuis CMC krijgt weer een aanwijzing van de Inspectie 

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center CMC heeft voor de tweede keer binnen een week een aanwijzing ontvangen van interim inspecteur-generaal Sirving Keli. Deze aanwijzing is gericht op een mogelijke uittocht van medische specialisten, een situatie die het CMC zelf eerder al had voorzien. Dit zou de continuïteit en kwaliteit van zorg in gevaar kunnen brengen.

Keli benadrukt de verantwoordelijkheden van het bestuur van het CMC volgens de Landsverordening zorginstellingen. Hij dringt erop aan de mogelijke gevolgen van het vertrek van specialisten te mitigeren, tijdig te anticiperen op tekorten en maximale inspanningen te verrichten om deze tijdig op te vullen.

Hoewel er momenteel geen indicatie is van een overtreding van de wet, waarschuwt de Inspectie voor de Volksgezondheid de CMC-directie nu al. Keli stelt dat de inspectie de bevoegdheid heeft om vooraf een aanwijzing te geven.

Vonnis

Ondanks eerdere beweringen van de inspectie dat de huidige wachtlijsten grotendeels worden veroorzaakt door een tekort aan operatiekamerpersoneel, en niet door een gebrek aan medische specialisten, hebben verschillende specialisten verklaard niet langer in dienst te willen blijven bij het CMC.

Dit komt na een vonnis op 14 juni waarbij de rechtbank heeft bepaald dat de Landsverordening normering topinkomens (LNT) ook van toepassing is op het CMC en specialisten in dienstverband.

Bestaande artsen overwegen op te stappen en potentiële nieuwe medische specialisten zien af van een aanstelling bij het CMC vanwege het genormeerde maximale topinkomen van rond een half miljoen bruto. De situatie voor de ziekenhuisdirectie is volgens Keli ‘fundamenteel veranderd’. Het bestuur moet alles doen om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Rapportage

De inspecteur-generaal verlangt een wekelijkse rapportage over de stand van zaken betreffende het aangekondigde vertrek van medisch specialisten. Het plan van aanpak van het CMC moet op vrijdag 7 juli bij Keli op het bureau liggen. De aanwijzing blijft van kracht tot de situatie rond de LNT zich heeft genormaliseerd en de rust is teruggekeerd.