Ziekenhuis Curaçao bereikt maximale capaciteit: ‘Nog twee IC-bedden beschikbaar’

Caribisch Netwerk | Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – Het aantal beschikbare intensive care (IC)-bedden in het Curaçao Medical Center (CMC) heeft bijna z’n maximale capaciteit bereikt. Dat vertelt Germaine Gibbs, woordvoerder van het lokale ziekenhuis. De IC-afdeling loopt momenteel vol met patiënten die na een Covid-besmetting intensieve zorg nodig hebben. Door personeelstekort zit het ziekenhuis bijna op de maximale IC-zorg die het kan leveren.

Het aantal patiënten dat na een Covid-besmetting medische zorg nodig heeft, is in de afgelopen weken verdrievoudigd. Op woensdag 11 augustus lagen er 34 mensen met een Covid-besmetting in het ziekenhuis, waarvan veertien op de reguliere IC. Het ziekenhuis is de hele dag druk aan het schuiven geweest om alle patiënten de nodige zorg te kunnen geven.

Drie nieuwe Covid-patiënten

Omdat op de IC zestien bedden beschikbaar zijn, is begin deze week de hartafdeling vrijgemaakt om non-Covid IC-patiënten op te vangen en overweegt het ziekenhuis om ook de operatie-herstelkamer vrij te maken. Op dit moment zijn er op de reguliere IC nog twee bedden beschikbaar voor Covid-patiënten. Dat terwijl er vandaag alleen al drie nieuwe Covid-patiënten op de IC zijn opgenomen.

Eerder deze week trok de directeur van het ziekenhuis, Gilbert Martina, al aan de noodklok. Martina drong aan op extra maatregelen vanuit de overheid omdat het ziekenhuis momenteel niet genoeg artsen en verpleegkundigen heeft om de snelle stijging Covid-patiënten aan te kunnen. Minister-president Gilmar Pisas noemde dat later een overdreven reactie van Martina.

Extra medisch personeel

Pisas stelde op de hoogte te zijn van de situatie in het CMC en regelmatig overleg te voeren met de betrokkenen. Achter de schermen is de minister-president naar eigen zeggen druk bezig met het aantrekken van extra medisch personeel om zo de eventuele stijging van patiënten aan te kunnen. Pisas probeert extra maatregelen zo lang mogelijk uit te stellen om zo de economie draaiende te houden.

‘Het is inmiddels een pandemie geworden van niet-gevaccineerden’ – Ashley Duits, directeur van de Stichting Rode Kruis Bloedbank Curaçao

Volgens Ashley Duits, directeur van de Stichting Rode Kruis Bloedbank Curaçao, is het inmiddels een pandemie geworden van niet-gevaccineerden. “Wat je ziet is dat de mensen die op de IC terecht komen, allemaal niet gevaccineerd zijn. Ook het aantal Covid-patiënten dat medische zorg nodig heeft, is grotendeels niet-gevaccineerd”.

Overbelasting

De overheid publiceerde eerder deze week een overzicht waarin te zien is hoeveel met Covid besmette patiënten gevaccineerd zijn. Volgens de cijfers zijn tussen 22 juli en 9 augustus 52 mensen met een Covid-besmetting opgenomen in het CMC. Daarvan waren er 47 niet gevaccineerd. Een persoon had nog maar een prik gehad. Een persoon was binnen twee weken na de tweede vaccinatie besmet geraakt en twee personen hadden medische ondersteuning nodig na een volledige vaccinatie.

Duits: “Dit is volledig in lijn met de verwachting van de beschermingsgraad van de vaccins. Vaccinatie beschermt het overgrote deel tegen de heel erge gevolgen van een Covid-besmetting. Daarmee voorkom je dat je heel ernstig ziek wordt en medische zorg nodig hebt. Dan kunnen nog zoveel mensen ziek worden, deze mensen komen niet in het ziekenhuis of op de IC terecht. Dus dan heb je niet de overbelasting waar het ziekenhuis nu weer mee kampt.”

Groepsimmuniteit

Volgens Duits is vaccinatie nog steeds de beste oplossing om de pandemie te bestrijden. “Er zijn drie mogelijkheden om een pandemie te bestrijden: medicatie, vaccineren en maatregelen. De beschikbare medicatie is nog te duur. Dus zolang nog niet genoeg mensen gevaccineerd zijn om groepsimmuniteit te bereiken heb je maatregelen nodig. Het is aan het crisisteam om hierover de overheid te adviseren.” Volgens Duits zou het een goede stap zijn om grote feesten en bijeenkomsten tijdelijk op te schorten tot de situatie in het CMC stabiliseert.

Morgen (donderdag) heeft de overheid een persconferentie met extra maatregelen aangekondigd.

