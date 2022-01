Ziekenhuis Curaçao mist tweehonderd man personeel door covid-19 om afdelingen draaiende te houden

40 Gedeeld

Het ziekenhuis van Curaçao heeft te maken met ernstig personeelsuitval als gevolg van covid-19. Bijna 200 collega’s zijn volgens het ziekenhuis afwezig als gevolg van het corona-virus, ziekteverlof of quarantaine. Woensdag waren dat er nog honderd.

Curaçao kampt momenteel met een record aantal corona besmettingen per dag. De incidentie van covid-19 is een factor 8 hoger dan in Nederland. Zijn er daar 639 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners, op Curaçao is dat 5311.

Het CMC schrapt daarom vanaf maandag alle electieve operaties. Alleen medisch acute en essentiële operaties worden nog uitgevoerd. Klinische afspraken en andere behandelingen gaan gewoon door. Patiënten die niet behandeld gaan worden zijn inmiddels geïnformeerd.

Intensive Care

Naast het ernstige personeelstekort is ook de druk op de Intensive Care zeer hoog. De maximale capaciteit daar is bijna bereikt, zegt het ziekenhuis. Op dit moment liggen er zeven patiënten op Intensive Care.

Hoewel de eenheid plaats biedt aan zestien bedden, is de huidige maximale capaciteit op basis van het beschikbare personeel slechts tien. Voor reguliere patiëntenzorg in de Intensive Care, dus niet covid gerelateerd. is geen ruimte.

CMC is in afwachting van twaalf artsen en verpleegkundigen van het Amerikaanse uitzendbureau AMI om de medische staf de komende week te versterken.