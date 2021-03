Ziekenhuis Curaçao vol, 506 besmettingen erbij

205 Gedeeld

Curaçao is in rep en roer. Vandaag kwamen er 506 nieuwe besmettingen bij op een totaal aantal van 1855 uitgevoerde coronatesten. Een record volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth. De testratio is 27 procent.

Het ziekenhuis ligt vol. Het Sehos staat standby, maar er is niet genoeg personeel om hier ondersteuning te geven. Daarom is Nederland gevraagd om extra personeel te sturen.

Normaal gesproken heeft het CMC zestien IC plekken, daar zijn nu veertien bijgekomen en die zijn nu ook bezet. Er liggen 104 mensen in het ziekenhuis waarvan dus 33 op de Intensive Care.

Overleden

Ook zijn er twee mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Er liggen nu 104 personen in het ziekenhuis. Het totaal aantal actieve cases is nu 3102.

“Er gaan vitale mensen dood”, zegt Izzy Gerstenbluth. De epidemioloog benadrukt dat dit mensen in de bloei van hun leven waren. Het gaat nu om de personen tussen de 40 jaar en 60 jaar oud. Het gaat niet alleen om ouderen die sterven.

Reproductiegetal

Het zogenoemde reproductiegetal op Curaçao staat nu op 1,5. Dat betekent dat ieder besmet persoon, 1,5 persoon besmet. Dat getal moet onder de één zijn, legt Izzy Gerstenbluth uit. Hij noemt verkiezingsdag een horrordag. De voorspelling van het RIVM klopt intussen niet meer zegt hij, ,,het is ernstiger”. De epidemioloog waarschuwt dat het nog niet is afgelopen. ,,Er moeten nu echt strengere maatregelen genomen worden.”

Als extra maatregel gaat de avondklok vanaf morgen twee uur eerder in, om 19.00 uur ‘s avonds tot 4.30 uur. Alleen vitale bedrijven mogen openblijven tot 18.00 uur. Restaurant en trucki’pans mogen open tussen 14.00 uur en 18.00 uur, maar alleen voor thuisbezorging.