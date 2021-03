Ziekenhuisopnames Bonaire lopen op

2 Gedeeld

KRALENDIJK – Op Bonaire werden gisteren nog eens drie personen opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast zijn er vier personen verplaatst naar de intensive care. In het ziekenhuis op Bonaire liggen nu 12 personen. Er zijn gisteren op Bonaire 119 personen getest en het resultaat van 40 personen is positief. Bonaire heeft nu 359 actieve gevallen van Covid-19.

Fundashon Mariadal breidt de afdeling Special Care uit om de sterke toename van het aantal Covid-patiënten te kunnen opvangen. Hiervoor moet een deel van de dagbehandelingen en niet spoedeisende operaties worden uitgesteld.