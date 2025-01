Cultuur en muziek Zit de tumba met 51 festival-inschrijvingen weer in de lift? Maarten Schakel 27-01-2025 - 5 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Bij de 51 inschrijvingen voor het Tumba Festival dit jaar zitten een paar verrassende namen. Na de historisch lage opkomst van 43 deelnemers vorig jaar, is de vraag in hoeverre het festival de weg omhoog weer is ingeslagen.

De inschrijving in het Curaçao Festival Center zondagmiddag, kan zoals altijd op veel belangstelling van de pers rekenen. De muzikale creme-de-la-creme van ons eiland meldt zich om hun gegevens op de tablets van de organisatie in te vullen. In het stenen gebouw bij de ingang vindt de fysieke inschrijving plaats. Buiten is met tenten een speciale area gemaakt, waarin vrijwel alle Papiamentstalige radio- en tv-zenders een live uitzending verzorgen. De populairste artiesten mogen een rondje langs alle microfoons maken, om over hun deelname te vertellen. Er blijft veel geheim: de daadwerkelijke tumba’s zijn pas tijdens het festival te horen – en voor die-hard fans ook tijden de repetities, waar beeld- en geluidsopnamen streng verboden zijn

De voorrondes van het Festival di Tumba zijn van maandag 3 tot woensdag 5 februari. De finale is aansluitend op vrijdag. Het lied van de winnende Tumbakoning(in) wordt doorgaans de grote hit van het Curaçaose carnaval.

Zwaluw

Met 51 inschrijvingen ligt het aantal aanmeldingen in 2025 hoger dan de 43 deelnemers van vorig jaar – hoewel vaak een enkeling nog afhaakt. De afgelopen jaren zijn er wat zorgen over de populariteit van het traditionele Curaçaose carnavalsgenre. Tot tien jaar geleden lag het aantal deelnemers traditioneel ruim boven de 60, een getal dat al jaren niet meer gehaald wordt. Ook in de carnavalsparades zelf is tumba de laatste jaren minder te horen en zijn urban muziek en de opzwepende roadfires in opmars. Hoewel één zwaluw nog geen zomer maakt, zal festivalorganisator AMAK opgelucht zijn met de toename van deelnemers dit jaar. Een ‘closer look’ is dan ook op z’n plek, om te analyseren wie de deelnemers dit jaar zijn.

Andere eilanden

De Arubaanse band Buleria doet al jaren mee aan het Tumba Festival, dus ook nu weer. Voorman Rocco Franken is vrijwel altijd goed voor een finaleplek. Opvallend is dat meervoudig winnaar Robertico ‘Benoni’ Balentien dit jaar gebroken heeft met zijn band ERA en met Buleria zingt. Datzelfde geldt voor de jonge excentrieke Luis Moka uit Bonaire, die al eerder op zijn thuiseiland het Tumbafestival won. Nog een sensatie uit Bonaire, zangeres Semii Marten, zingt met Highway Band. Voor AMAK interessant, want zo wordt het Tumbafestival een exportproduct dat ook op andere eilanden op belangstelling kan rekenen.

Verkiezingscampagnes

Twee politieke namen vallen op in het deelnemersveld. Allereerst Carlton Manuel, de huidige Gevolmachtigd Minister van Curaçao in Den Haag en lid van regeringspartij MFK. ‘Carls’ treedt op met de band Excellence. Van Manuel is bekend dat hij een muzikale achtergrond heeft, maar zijn deelname valt moeilijk los te zien van de aankomende verkiezingen op 21 maart. Datzelfde kan gezegd worden over de deelname van Gwendell Mercelina. Het jonge Statenlid van de PNP heeft zich ingeschreven met de band Catipa. Zo rijst het vermoeden dat de verkiezingscampagnes hun intrede hebben gedaan in het Festival Center.

Jonge deelnemers

Is gezien de opmars van urban en roadfires en het teruglopend aantal deelnemers, de tumba een bedreigde muzieksoort aan het worden? Jonge zangers en zangeressen geven de burger moed. De eerder genoemde Luis Moka geldt als een groot talent dat een jong publiek aanspreekt. En wat te denken van de winnaar van vorig jaar? Charel ‘Adjatay’ Denisia heeft zijn naam met zijn opzwepende en intense stijl voorgoed gevestigd. Ook een zangeres als Thalyssa Jano, dochter van voormalig winnaar Urvin ‘Luwi’ Jano, kan gezien worden als één van de nieuwe lichting.

Gevestigde namen

En dan zijn er nog de zangers van bands als Icons en natuurlijk recentelijk winnaar Ray Lauffer die als ware idolen veel jonge mensen aan zich weten te binden. Die gevestigde namen zijn de afgelopen jaren een merk op zich geworden.

Met de animo en jonge aanwas lijkt het dus wel goed te zitten. De voornaamste uitdaging die overblijft, is om een deelname financieel dekkend te krijgen. Een compositie laten maken kost al gauw 1500 gulden. Voor een arrangement betaal je als zanger ongeveer evenveel. Dan moet de band nog betaald worden: dat snel meer dan 1000 gulden en als er – niet ongebruikelijk- een Venezolaanse blazerssectie ingevlogen wordt voor wat extra muzikale power, komt daar zo nog fiks bedrag bovenop. Tel daarbij op de kosten voor een outfit en wat merchandise en je kunt concluderen dat wie een goed voor de dag wil komen, al gauw 5000 gulden kwijt is. Wie de finale haalt, verdient in prijzengeld alweer wat van die kosten terug – in de eerste plaats de componist – maar voor nieuwe deelnemers is een finaleplek allerminst zeker. De andere optie, de kosten gesponsord krijgen, kan voor nieuwe deelnemers een behoorlijke drempel zijn – hoewel er hoop gloort: na de 43 inschrijvingen van vorig jaar, laten de 51 van deze zondag zien dat het met het financiële vertrouwen onder de participanten dit jaar wel goed zit.

De volledige lijst met inschrijvingen vind je hier (bron: AMAK).