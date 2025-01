Politiek Zita Jesus-Leito wil investeren met extra belastinginkomsten Curaçao Dick Drayer 13-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Onafhankelijk parlementslid Zita Jesus-Leito roept de regering van Curaçao op om de extra belastinginkomsten van 2024, zo’n 275 miljoen gulden, te investeren in strategische projecten die de economie versterken en een duurzame toekomst waarborgen. In een brief aan minister-president Gilmar Pisas en het parlement presenteert zij zeven concrete voorstellen.

De projecten omvatten onder andere de digitalisering van het onderwijs en de overheid, investeringen in een onafhankelijke onderzeekabel en duurzame energieprojecten zoals waterstofproductie. Ook pleit Jesus-Leito voor de verbetering van schoolfaciliteiten met zonnepanelen en een kapitaalinjectie voor het nutsbedrijf Aqualectra.

De benodigde investering van 275 miljoen gulden, ongeveer vijftien procent van de extra belastinginkomsten, biedt volgens Jesus-Leito een unieke kans. “We moeten voorkomen dat deze financiële meevaller wordt verspild aan consumptieve uitgaven. Dit is het moment om een sterker en diverser Curaçao te bouwen,” schrijft zij in haar brief.

Het parlementslid vraagt de regering om deze plannen in de ministerraad te bespreken en actie te ondernemen om in 2025 te beginnen met de uitvoering. Volgens haar zijn de voorgestelde investeringen cruciaal om economische veerkracht en minder afhankelijkheid van externe factoren te bereiken.