Zoek je een goedkoop vliegticket naar Curaçao?

Grote Knip op Curaçao, foto: Inge Poorthuis

De Tui Ticket Sale is weer begonnen!

Het nieuwe jaar is goed begonnen voor de reislustigen onder ons! Tui is weer gestart met haar Ticket Sale. Zoek jij een goedkoop vliegticket naar Curaçao? Dan is dit dus jouw kans om voordelig naar Curaçao te vliegen en het eiland te ontdekken. Of misschien ben je al eens eerder op Curaçao geweest en wil je graag terug? Boek snel een goedkoop vliegticket en profiteer van forse kortingen.

Tui biedt gedurende de Tui Ticket Sale hoge kortingen op vliegtickets. Wil je nog meer besparen? Zorg dan dat je flexibel bent voor wat betreft jouw reisperiode. Tui heeft op haar website een duidelijk prijsoverzicht met alle aankomst- en vertrekdata en de daarbij behorende prijzen. Wist je dat je soms tientallen euro’s kunt besparen door een dag eerder te vertrekken of juist een paar dagen later? Vergelijk en doe er jouw voordeel mee.

Zicht op Punda en Pontjesbrug, foto: Inge Poorthuis

Wanneer je een los vliegticket boekt, geeft dat veel vrijheid voor wat betreft jouw onderkomen op Curaçao. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om een keuze te maken uit de hotels en appartementen die Tui aanbiedt. Maar je kunt ook elders jouw accommodatie op Curaçao reserveren. Wellicht heb je vrienden of familie op het eiland wonen die je onderdak kunnen bieden? Of wil je in meerdere accommodaties, verspreid over het eiland, verblijven tijdens jouw vakantie? Het is allemaal mogelijk wanneer je een los vliegticket boekt bij Tui.

Vanaf 449 euro per persoon retour naar Curaçao

De prijzen voor een retourticket beginnen vanaf 449 euro per persoon tijdens de Tui Ticket Sale. Er komt dan nog wel 15 euro bij aan boekingskosten, maar dit is per boeking. Voor deze prijs ben je 8 dagen op reis. Vind je dit te kort? Langer blijven is uiteraard mogelijk, maar de ticketprijs zal dan iets hoger liggen. Nogmaals, zorg ervoor dat je flexibel bent qua reisperiode, dit levert de grootste besparing op.

Bootje op het strand van Porto Mari, foto: Inge Poorthuis

Wanneer breng jij (weer) een bezoek aan Curaçao?

Wil je ook (weer) naar Curaçao? Boek dan snel jouw vliegtickets want bovenstaande prijzen gelden maar beperkt. En ook hier geldt: Op is op! Boek dus snel en bespaar tientallen tot honderden euro’s op jouw vliegticket naar Curaçao.

