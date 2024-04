Politie en Justitie Zoekactie naar de 16-jarige Nadjeley Leandra Van Col op Curaçao Redactie 29-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De politie vraagt om hulp bij de zoektocht naar de 16-jarige Nadjeley Leandra Van Col uit Curaçao. Nadjeley verdween op dinsdag 16 april om 17:00 uur nadat zij haar huis in de wijk Groot Kwartier verliet en niet meer terugkeerde.

Nadjeley wordt als volgt beschreven: Ze is 1,60 meter lang, heeft een slank postuur en een ovaal gezicht. Haar natuurlijke haarkleur is donkerbruin en haar huidskleur is lichtbruin. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een spijkerbroek en een groen T-shirt, met donkere ‘crocs’ aan haar voeten. Op haar linker binnenzijde van haar pols heeft ze een tatoeage met het woord “miracle”.

De politie roept iedereen die informatie heeft over Nadjeley om contact op te nemen via telefoonnummer 917 of het anonieme nummer 108.