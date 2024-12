Natuur en Milieu Zoektocht naar gewonde schildpad in Spaanse Water Maarten Schakel 30-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In het Spaanse Water is een zoektocht gestart naar een gewonde zeeschildpad. De schildpad zou mogelijk geraakt zijn door de schroef van een boot en was gisterochtend nog in leven.

De stichting Sea Turtle Conservation Curaçao (STCC) kreeg zondagochtend een melding binnen vanaf het Spaanse Water dat het gewonde dier gespot zou zijn. Daarop werd een zoekactie op touw gezet. Op een foto is te zien dat het schild van het dier beschadigd is. Bij die beschadiging is ook een wond zichtbaar.

STCC heeft een uitgebreid netwerk aan vrijwilligers die een groot deel van de zondag in een specifiek deel van het Spaanse Water hebben gezocht, met name achter de Curaçao Yacht Club, waar het dier voorr het eerst gespot was. Tevergeefs, want tot maandagochtend was het dier niet gevonden.

Drijvende kracht achter STCC, Ard Vreugdenhil, is blij met alle betrokkenheid, zegt hij in het Anilliaans Dagblad. De stichting hoopt dat wie de schildpad vindt, hem aan land kan brengen, waar STCC de zorg kan overnemen.

