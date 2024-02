Zoektocht naar vermiste Amerkaanse toerist gestaakt

WILLEMSTAD – De zoektocht naar de 73-jarige Amerikaanse toerist bij Porto Mari is gestaakt. Donderdag raakte hij vermist nadat zijn groep in zee had gesnorkeld. Gisteren werd de zoektocht voortgezet tot einde van de dag, maar zonder resultaat. Net als vandaag.

De Kustwacht en andere hulpdiensten hebben besloten de actieve zoekactie te staken. In plaats daarvan staat de man nu als vermist te boek.

Dit betekent dat er niet actief meer wordt gezocht, maar dat een bericht wordt gestuurd naar alle varende boten om een scherp oog te houden en eventuele waarnemingen direct te melden aan het team van de Kustwacht op nummer 913.