Wie was het 16-jarig meisje dat op Eerste Kerstdag 1990 dood werd gevonden in de bossen bij Teteringen? Die vraag stelt oud-Telegraaf-journalist Theo Jondedijk.

Hij denkt dat ze mogelijk uit Suriname of Curaçao komt. Het ‘Meisje van Teteringen’, zoals ze wordt genoemd, was gemarteld, vermoord en gedumpt in doeken en tapijt.

Wie zij was, hoe zij stierf en wie de daders waren, is nog altijd een raadsel.

