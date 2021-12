5 Gedeeld

WILLEMSTAD – Curaçao is weer een luxe resort rijker. Gisteren is Zoëtry Curaçao Resort & Spa geopend in Piscadera.

Zoëtry is het nieuwe zusterresort van Dreams en Sunscape. Het resort bestaat uit 72 ultra luxe suites, twee restaurants, drie bars, een zwembad, een fitnessruimte, tennisbanen, een privéstrand en een uitgebreide spa.

Ook honden zijn welkom bij Zoëtry, het resort heeft speciale kamers met daarin alle benodigdheden voor je huisdier, zoals een hondenbed, hondenhanddoeken, speelgoed en voedselbakken. Suites in het nieuwe resort zijn beschikbaar vanaf $220 dollar per nacht.

