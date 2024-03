Zomer 2024: iets minder vluchten naar Curaçao

WILLEMSTAD – Deze zomer zullen reizigers naar Curaçao een kleine daling in het aantal beschikbare stoelen ervaren, als gevolg van aanpassingen in de dienstregeling van luchtvaartmaatschappijen zoals KLM, Corendon, en TUI. Ondanks een algemene groei in de capaciteit van KLM, ziet Curaçao een stoelenreductie van acht procent vergeleken met vorig jaar. Desondanks blijft de frequentie van vluchten naar de Dutch Caribbean grotendeels ongewijzigd, met dagelijkse vluchten die de verbinding tussen Europa en het Caribische deel van het Koninkrijk waarborgen.

Vanaf 31 maart tot en met 26 oktober biedt de KLM een drie procent reductie in vluchtfrequenties en acht procent minder stoelen vergeleken met de zomer van 2023. Opvallend is de introductie van nieuwe businessclass-stoelen en een premium comfort-cabine op vluchten naar Curaçao, belovend meer comfort en privacy aan boord van de Boeing 777-vloot.

TUI en Corendon blijven ook belangrijke spelers, met TUI die zijn ‘double daily’ vluchten naar Curaçao voortzet en Corendon die zijn frequentie aanpast aan seizoensgebonden vraag, met een tijdelijke vermindering in mei en juni.