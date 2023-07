Zomercarnaval Rotterdam: Nou breekt mijn…

In de zomer van 1975 werd het eerste Kwakoe evenement georganiseerd in Amsterdam Zuidoost. Een voetbaltoernooi in de Bijlmer voor jongeren die in de zomer niet op vakantie konden gaan. Het is uitgegroeid tot een zomerfestival dat de hele zomer duurt. In 1984 werd het eerste Antilliaanse Zomercarnaval – ja dat was de oorspronkelijke naam – in Rotterdam gevierd. Inmiddels zijn beide festiviteiten een succesvolle toeristische attractie geworden, zowel voor de nationale als internationale toeristen.

Opinie | Gisele Sint Jago

Tegelijkertijd is ‘men’ er in geslaagd om de organisatie van deze twee evenementen met een miljoenen omzet, uit de handen van de oorspronkelijke zwarte bevolkingsgroepen te trekken en ligt die nu in de handen van de dominante bevolkingsgroep. Onder het mom van integratie en inclusiviteit, maar tegelijkertijd werd de exclusie van de nazaten van de tot slaafgemaakten een feit. Gereduceerd tot wederom alleen entertainen van een groot publiek. Immers… vul zelf maar alle aannames en vooroordelen in die men gebruikt om het onderlinge vertrouwen te ondermijnen.

De culturele toe-eigening die in amper vijftig jaar heeft plaatsgevonden is inmiddels een feit. Met als toppunt dat de cultuur van de dominante bevolkingsgroep voorrang krijgt op het culturele erfgoed van de minderheidsgroep. De 70-jarige voorzitter van de organisatie van het zomercarnaval legt uit dat dansers in de parade die bubbeling gaan doen, een boete krijgen.

Dit, terwijl de geschiedenis van het carnaval ons vertelt, dat de sleutel van de stad door de burgemeester werd overgedragen aan het volk en dat zij in deze periode zich konden vrijwaren van de continue onderdrukking en de restricties van het dagelijks bestuur van hun gemeenschap.

Wanneer nudisten naakt door Amsterdam een fietstocht maken, is dat niet aanstootgevend of vulgair? Wanneer tijdens de gay parade uit de maat ‘drooggeneukt’ wordt, heet dat nog steeds vrijheid van expressie.

Alleen wanneer mensen met een migratieachtergrond en een hoge concentratie melanine in hun huid, hun goed ontwikkelde lichamelijke kinesthetische intelligentie ritmisch willen combineren met een moderne versie van hun eigen cultureel historisch erfgoed, wordt dit strafbaar gesteld door de dominante cultuur.

In ons zogenaamde liberale Nederland, waar tippelen legaal is en de prostituee binnenkort ook kan thuiswerken, kan men nog steeds de cultuur van bepaalde groepen nazaten van Afrikaanse tot slaafgemaakten veroordelen tot vulgair… En dit tijdens het Caribisch Carnaval dat notabene zijn oorspong vindt in de slavernij… Nou, mensen… dan zeg ik… Nou breekt mijn tambu!