Dit weekend begint de zomertijd in Nederland. Dan gaat de klok een uur vooruit en wordt het tijdsverschil met Curaçao weer 6 uur. Officieel gebeurt dat in de nacht van zaterdag op zondag om 2 uur. In de nacht van zaterdag 30 oktober 2021 op zondag 31 oktober 2021 gaat de wintertijd weer in.