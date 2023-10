Zomertijd in Nederland voorbij, zondag weer vijf uur tijdsverschil 

WILLEMSTAD – Dit weekend markeert het einde van de zomertijd in Nederland en de rest van Europa. De klok wordt traditiegetrouw een uurtje teruggedraaid. Als gevolg hiervan bedraagt het tijdsverschil tussen de Caribische eilanden, waaronder Curaçao, en Nederland weer vijf uur.

Ongeveer 70 landen wereldwijd passen deze traditie van klokverzetting toe. Binnen de Europese Unie vindt de overgang naar zomertijd plaats op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober.

Er is al enige tijd discussie gaande over het afschaffen van de zomertijd binnen de EU. Hoewel men vaak kijkt naar Brussel voor een oplossing, ligt de beslissing in handen van de individuele EU-landen. In het verleden hebben veel burgers, het Europees Parlement en diverse lidstaten hun zorgen geuit over problemen gerelateerd aan de klokverzetting, zoals slapeloosheid.

Een wetsvoorstel om de klok niet meer te verzetten werd in 2018 ingediend. De lidstaten kunnen op basis van dit voorstel zelf kiezen voor de zomer- of wintertijd. Desondanks hebben de EU-landen nog geen overeenstemming bereikt over het wetsvoorstel. Tot er een definitief besluit wordt genomen, blijft de klok tweemaal per jaar verzetten de norm.