3 Gedeeld

Zondag installeert Aqualectra 85 nieuwe armaturen met smartverlichting op de Schottegatweg-Oost. De lantaarnpalen tussen de Argusweg, net na Banco di Caribe en de rotonde voorbij Suikertuintje zijn aan de beurt.

De rijbanen aan de binnenkant zijn voor het verkeer gesloten. Het verkeer vanaf Saliña in de richting van de Sta Rosaweg wordt omgeleid via de Neptunesweg.

Op de Emancipatie Boulevard zijn inmiddels 315 armaturen vervangen met smartLED. In de komende week is de weg tussen Zegú en landhuis Papaya aan de beurt. Daar worden 115 armaturen vervangen met smartverlichting.

Twee wijken

Overigens zijn er al wijken met ‘smart’ verlichting. Ser’i Dòmi heeft sinds vorig jaar al LED-straatverlichting die op afstand bediend kan worden. En ook een deel van Julianadorp is al voorzien van smart LED. De twee wijken hebben in totaal 550 lantaarnpalen. De bedoeling is dat alle 32.184 lantaarnpalen op Curaçao smart LED krijgen.