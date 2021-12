Zondag is ‘Liesje’ te zien voor het grote publiek in de Movies in Otrobanda

1 Delen

Mildred Roethof (l) en Liesje (r)

Vanavond gaat de film ‘Het leven als Liesje’ in première op Curaçao, maar morgen is film van producent en regisseur Mildred Roethof voor het eerst te zien voor het grote publiek. De film draait deze en volgende maand in de Movies in Otrobanda.

draaide eerder al in Nederland en gaat over de Curaçaose Liesje, een meisje dat in 2005 op 13-jarige leeftijd slachtoffer wordt van één van de grootste groepsverkrachtingen die Nederland heeft gekend.

Liesje wordt in 1992 op Curaçao geboren. Ze lijkt op te groeien tot een zorgeloze jonge vrouw. Dat beeld verandert snel als zij op zeer jonge leeftijd slachtoffer wordt van incest en seksueel geweld. En wanneer zij na haar verhuizing naar Nederland op 13-jarige leeftijd slachtoffer wordt van de grootste groepsverkrachting ooit, stort Liesjes wereld in.

De verschrikkelijke gebeurtenis verandert de denkwijze van Liesje compleet. Nadat ze ontspoort en 4,5 jaar in jeugddetentie vastzit, ontwikkelt ze een alter ego; iemand die bespeelt, verleidt en manipuleert. Als stripper en high end escort neemt ze negen jaar lang zoete wraak op mannen. Van het geld dat ze hiermee verdient leidt ze een luxe leven, waarmee ze ook nog eens haar familie kan onderhouden; haar grootste motivatie. Maar achteraf bekeken vind ze dat ze het verkeerd heeft aangepakt.

Seksueel geweld

Met ‘Het Leven als Liesje’ hoopt zij dat andere vrouwen met een trauma aan seksueel geweld zichzelf kunnen herkennen en het gevoel krijgen dat ze hierover kunnen praten. “Ik heb mezelf negen jaar lang anders voorgedaan en mezelf laten gebruiken. Het is heel fijn om dat nu af te kunnen sluiten met iets positiefs.

De driedelige documentairereeks ‘Het Leven als Liesje’ is geproduceerd door Human Nature Films, opgericht door Mildred Roethof en was in Nederland te zien bij Videoland. Vanaf morgen is Liesje in zijn geheel te zien voor het grote publiek op Curaçao. De première vanavond is uitverkocht. Vanwege de coronamaatregelen morgen er niet meer dan 100 mensen in de zaal van de Movies in Otrobanda.