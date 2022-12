‘Zonnesproetjes Tropisch Nestje’ van schrijver Morales vertaald in het Papiaments

WILLEMSTAD – De verhalenbundel Rumannan Purunchi kan worden gedrukt en uitgegeven met steun van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Willemstad. Die zal zorgen voor een druk in het Papiaments en de verspreiding op scholen op Curaçao.

Rumannan Purunchi van auteur Loekie Morales is eerder gepubliceerd als twee afzonderlijke boeken in het Nederlands en het Engels. Het bevat een verzameling van veertig kinderverhalen die het immateriële culturele erfgoed van Curaçao tot leven brengen voor de lezers van vandaag.

“Ik ben ontzettend blij met de ontvangst die ik heb gekregen voor deze veertig verhalen”, zegt de op Sint Maarten woonachtige Morales, geboren op Curaçao. “Ze tonen jongeren die het leven ervaren zoals het was van de jaren 1950 tot de jaren 1980 en ons historisch, sociaal en cultureel erfgoed.”

In 2021 ondersteunde het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied de vertaalkosten van dit boek, dat in het Nederlands is geschreven, naar het Engels is vertaald en is verspreid onder alle scholen op de Bovenwindse Eilanden voor leerlingen van zeven tot dertien jaar.

Vertaling

De nieuwe Papiamentu-versie is door Merel Augusta uit het Nederlands vertaald.

Momenteel wordt Rumannan Purunchi aangepast als een nieuwe muziektheaterproductie voor het Curaçaose Teatro Kada Ken in 2023, geschreven door scenarioschrijfster Milushka Birge.