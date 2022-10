Zonsverduistering in grote delen van Nederland goed te zien, ondanks wolken

In grote delen van Nederland was de gedeeltelijke zonsverduistering aan het eind van de ochtend goed te zien. Het hoogtepunt van de verduistering was om 12.05 uur Nederlandse tijd, toen 22 procent van de zon bedekt was door de maan. Het leek daardoor alsof er een hapje uit de zon was genomen.

Door de geringe verduistering werd het niet veel donkerder in Nederland. Er zijn verschillende soorten zonsverduisteringen, deze worden onderverdeeld in vier verschillende typen namelijk totaal, ringvormig, hybride en gedeeltelijk.

De eerstvolgende gedeeltelijke zonsverduistering op Curaçao is volgend jaar op 14 oktober. Dan is de zon voor bijna 61 procent bedekt. Wie die zonsverduistering mist krijgt een nieuwe kans op 26 januari 2028.