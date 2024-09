Politie en Justitie Zoon van overleden patiënt gearresteerd na bedreiging van huisarts Redactie 06-09-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De politie heeft deze week een man gearresteerd die een huisarts in Muizenberg bedreigde. De verdachte, geïdentificeerd als M., zou de dokter hebben bedreigd na het overlijden van zijn vader, die werd verzorgd in een lokale zorginstelling.

Het incident vond volgens ochtendkrant Èxtra plaats op 14 augustus, toen de verdachte de arts bedreigde met geweld. Hij zou hebben gedreigd drie personen in te schakelen om de arts aan te vallen. Enkele dagen later, op 18 augustus, werd de dokter opnieuw geconfronteerd met de verdachte tijdens een bezoek aan de zorginstelling, waar zijn vader in kritieke toestand verkeerde. De verdachte stormde de kamer binnen en dreigde de arts fysiek geweld aan te doen. Ondanks pogingen van omstanders om hem tegen te houden, bleef de verdachte de arts bedreigen.

Op 20 augustus bezocht de verdachte de praktijk van de arts in Muizenberg, waar hij opnieuw voor opschudding zorgde en de dokter wederom bedreigde. De situatie escaleerde zodanig dat de arts genoodzaakt was zijn praktijk tijdelijk te sluiten en zijn patiënten door te verwijzen naar collega’s in de omgeving. Hoewel de dokter de politie meerdere malen had geïnformeerd, werd de verdachte pas deze week gearresteerd, meer dan twee weken na de eerste aangifte.

De dokter voelde zich door de bedreigingen gedwongen om beveiliging in te schakelen om hem te begeleiden, uit vrees voor zijn veiligheid. De verdachte, die werkt bij een grote bank in Skalo, blijft in voorarrest, terwijl het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet.

