Zorginstellingen Curaçao waarschuwen voor rampscenario

De stichting Federatie Zorginstellingen (SFZ) heeft een noodbrief gestuurd aan de minister van Volksgezondheid, Dorothy Pietersz-Janga. Daarin waarschuwen de zorginstellingen dat een rampscenario dreigt voor de Curaçaose gezondheidszorg.

In de afgelopen jaren hebben de gesubsidieerde zorginstellingen al veertig procent van hun budget moeten inleveren en nu dreigt de overheid met het korten van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden van personeel binnen de zorgsector. De SFZ vraagt zich ad of de minister wel op de hoogte is dat de ontwikkeling van de salarissen bij zorginstellingen al jaren achterloopt op die van overheid-NV’s en die van de overheid zelf.

Kwaliteit

“De Federatie voorspelt dat het doorvoeren van deze korting extreem negatieve gevolgen zal hebben voor de beschikbaarheid en kwaliteit van goede zorg. Het zal voor zorginstellingen nog veel moeilijker worden om gemotiveerd en deskundig personeel te werven en te behouden, waardoor de werkdruk slechts zal toenemen en het ziekteverzuim zal stijgen.”

Door de beperkte beschikbaarheid van deskundig en bekwaam personeel denken de zorginstellingen dat de wachtlijsten alleen maar zullen toenemen en dat de zorgtijd aan cliënten onder druk komen te staan. Wachtlijsten zijn er bij consultatiebureaus, de thuiszorg, verzorgingshuizen, de psychiatrie en gehandicaptenzorg.

Het steekt de zorgprofessionals dat het nieuwe ziekenhuis vanwege haar financiële problemen alle aandacht trekt en dat dat bovendien lonend lijkt te zijn. “Ook nu wordt weer extra geld beschikbaar gesteld om de grote verliezen van het nieuwe ziekenhuis te dekken. Het is duidelijk dat dit geld niet ‘over’ is en dat de Curaçaose bevolking dit geld uiteindelijk zelf moet gaan ophoesten. Het is ook geld wat niet gestoken kan worden in andere noodlijdende delen van de gezondheidszorg zoals de thuiszorg, gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en de geestelijke gezondheidszorg, terwijl hier wel een beroep op gedaan.”

De zorginstellingen vragen zich af hoe lang de minister bereid is om het niveau van de zorg op Curaçao verder te laten zakken voordat de overheid eindelijk aandacht schenkt aan de problematiek. “Verdere scheefgroei tussen zorginstellingen enerzijds en het nieuwe ziekenhuis anderzijds dient te worden voorkomen. Om de zorg betaalbaar te maken en te houden zal er een goed beeld gevormd dienen te worden van de zorgketen als geheel, niet alleen van het ziekenhuis.”

Duidelijkheid

Om die reden willen de zorginstellingen dat de Nederlandse Zorgautoriteit niet alleen advies gaat uitbrengen over de tarieven voor het ziekenhuis, maar dat het tarievenonderzoek wordt verbreed naar alle Curaçaose zorginstellingen.

De zorginstellingen hekelen het feit dat de Curaçaose overheid totaal geen duidelijkheid schept over de hervormingen in de zorg in het kader van de steun van Nederland tijdens de coronapandemic.

“Tot op heden heeft de overheid niet met ons willen spreken of duidelijkheid willen verschaffen. Het is ons tot op de dag van vandaag volledig onbekend of en welke stappen u heeft ondernomen om de zorg op Curaçao op termijn veilig te stellen. Ieder beleid lijkt te ontbreken en in plaats hiervan besluit u volledig eenzijdig en zonder zich te laten informeren over de gevolgen hiervan om de arbeidsvoorwaarden bij onze medewerkers met 12,5 procent te gaan korten”, aldus de zorginstellingen, die laten weten dat de korting zowel onbegrijpelijk als onacceptabel is.

De beslissing moet voor wat betreft de Federatie zo spoedig mogelijk ongedaan worden gemaakt. In plaats daarvan pleiten de instellingen voor een salarisonderzoek in de publieke en semi-publieke sector waaruit duidelijk zal worden dat de zorgmedewerkers qua arbeidsvoorwaarden nu al fors minder verdienen dan medewerkers elders en ook dat er binnen de zorgsector zelf grote ongelijkheden bestaan die in het nadeel zijn van zorgpersoneel.