Zorgpersoneel Capriles Kliniek legt werk neer en protesteert

Foto boven: Èxtra

Personeel van de Capriles kliniek heeft grotendeels het werk neergelegd. Vanmiddag togen zij naar het gebouw van vakbond ABVO in Brievengat.

Het geduld van de werknemers van de zorginstelling is op. Hun salarissen zijn deze maand nog niet betaald. Ook zijn die sinds het begin van deze eeuw nooit geïndexeerd en is een periodiek nooit toegekend aan de zorgmedewerkers.

De belasting heeft vorige week beslag gelegd op de SVB-uitkeringen die ten goede zouden moeten komen aan Capriles. De kliniek kan zodoende de salarissen deze maand niet op tijd betalen.

Minister Sithree “Cey” van Heydoorn zegde het personeel van Capriles toe de salarissen morgen te betalen. Maar erg overtuigend klonk dat niet, aldus een van de betogers.

Een klein aantal zorgmedewerkers is achtergebleven in de kliniek om cliënten niet aan hun lot over te laten.

