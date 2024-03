Defensie Zr.Ms. Tromp vertrekt voor wereldreis Pacific Archer Redactie 2024-03-07 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Zaterdag 9 maart zet het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Tromp koers voor een reis rond de wereld. Deze zes maanden durende missie, genaamd Pacific Archer, is niet alleen een toonbeeld van de operationele capaciteiten van de Koninklijke Marine, maar benadrukt ook het belang van vrijheid van navigatie voor de Nederlandse waarden, welzijn en welvaart, aldus het persbericht van Defensie.

Aan boord bevindt zich naast de ruim 200-koppige bemanning ook een NH90-helikopter, gereed voor diverse oefeningen en operaties in samenwerking met bondgenoten en partners. De reisroute voert de Tromp van de Middellandse Zee naar de Indo-Pacific, om in september via het Caribisch gebied en de Atlantische Oceaan terug te keren.

Deze missie biedt volgens Defensie essentiële ervaring op het gebied van operaties, onderhoud en logistiek en demonstreert het vermogen van de Koninklijke Marine om langere tijd zelfstandig wereldwijd te opereren.

Het Nederlandse kabinet onderkent het strategische belang van de Indo-Pacific regio voor de Nederlandse veiligheid en economie en ziet Pacific Archer als een uitgelezen kans om de militaire en diplomatieke relaties in dit gebied te versterken. Dit sluit aan bij het voornemen van het kabinet om jaarlijks een marineschip naar deze regio te sturen.

Zr.Ms. Tromp, een van de vier luchtverdedigings- en commandofregatten van de Koninklijke Marine, is uitgerust met geavanceerde radar- en wapensystemen. Deze stellen het schip in staat luchtdreigingen te herkennen, te volgen en te neutraliseren, waarmee het een cruciale rol speelt in de luchtverdedigingstaken van de marine.