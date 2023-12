Zwaardere straffen in hoger beroep voor Curaçaose schutters in Schiedam

SCHIEDAM – Twee mannen uit Curaçao, betrokken bij een dodelijke schietpartij in Schiedam, hebben in hoger beroep een aanzienlijk zwaardere straf gekregen. De rechtbank in Rotterdam had Clifferdson Z. en Shurendel M. eerder veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor hun rol bij het doodschieten van een 26-jarige man uit Rijswijk in 2019. Het Hof in Den Haag heeft deze straf nu verhoogd tot negen jaar en negen maanden.

Het incident, dat plaatsvond op 28 december 2019 in de Boomgaardstraat, escaleerde tijdens een zogenaamde ripdeal. Hierbij worden drugsdealers beroofd tijdens een nep-drugstransactie. Een Spaanse vrouw had de ontmoeting georganiseerd. Toen de Rijswijker, vergezeld door twee andere dealers, een kilo heroïne kwam afleveren, werden ze verrast door Clifferdson en Shurendel, gewapend met respectievelijk een pistool en een hamer.

Een vuurgevecht brak uit nadat de Rijswijker als eerste zijn wapen trok en op Clifferdson schoot, wat resulteerde in zijn eigen dood. In eerste instantie kregen Clifferdson en Shurendel zes jaar celstraf omdat zij uit zelfverdediging zouden hebben gehandeld. Maar, het Openbaar Ministerie had vijftien jaar geëist, aangezien zij de actie van de mannen als vooropgezet en gewelddadig beschouwden.

Het Hof in Den Haag verwierp het argument van zelfverdediging. De rechters oordeelden dat het geweld van Clifferdson en Shurendel niet te rechtvaardigen was, en achtten hen schuldig aan doodslag en diefstal met geweld. De nieuwe straf is bijna het dubbele van de oorspronkelijke straf, maar drie maanden minder dan het Hof had willen opleggen, vanwege de langdurige rechtsgang.

De mannen kunnen nog in cassatie gaan, waarbij wordt beoordeeld of er fouten zijn gemaakt in het hoger beroep. Mocht dit niet gebeuren, dan wordt de opgelegde straf definitief.