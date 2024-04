Defensie Zwaarst gepantserde brigade van de Koninklijke Landmacht trainen op Curaçao Redactie 15-04-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Defensie

Ongeveer 80 militairen van de zwaarst gepantserde brigade van de Koninklijke Landmacht trainen op dit moment Curaçao. De oefening ‘Caribbean Poacher’ duurt tot en met 28 april en start met een acclimatisatie-programma om te wennen aan onder andere de temperatuur en luchtvochtigheid van Curaçao. Voor deze oefening ligt de focus op het zogeheten ‘voetoptreden’ en zijn er geen gepantserde voertuigen mee. De 43e Gemechaniseerd Brigade is geen onderdeel van de permanent aanwezige Compagnie in de West van Defensie in het Caribisch gebied.

De brigade bestaat grotendeels uit goed getrainde infanteristen en technisch personeel. De militairen zijn getraind voor hevige en langdurige conflicten. Deze taak dienen zij overal ter wereld uit te kunnen voeren, ook in warme gebieden. Door het uitdagende terrein en de klimatologische omstandigheden is Curaçao geschikt om de militairen een uniek oefenprogramma te bieden. Naast het trainen van hun skills zullen de militairen fysiek en mentaal hun grenzen verleggen in een voor hen nieuw gebied. Dit alles ten behoeve van het kunnen functioneren in onbekende omstandigheden en het versterken van het eenheidsgevoel door vertrouwen te krijgen in zichzelf en de collega’s.

Zwaarste middel

De 43e Gemechaniseerde Brigade is een gevechtseenheid ingericht en voorbereid op gevechtsoperaties met hoge intensiteit tegen een moderne tegenstander. Dit doet zij met zware, hightech pantservoertuigen, die sterke bescherming bieden en indrukwekkende vuurkracht hebben. De combinatie van deze vuurkracht, bepantsering maar ook snelheid en wendbaarheid maakt deze brigade binnen de Koninklijke Landmacht het zwaarste middel, in te zetten in het hoogste geweldsspectrum.