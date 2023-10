Zware celstraffen geëist in rechtszaak tegen moordenaars van Tilburgse rapper Boechi op Curaçao

WILLEMSTAD – De moord op de Tilburgse rapper Boechi (30) in december vorig jaar op Curaçao blijft omgeven met vragen. De geruchten over een drugsruzie of een roof van zijn dure ketting zijn tijdens de rechtszaak in Willemstad niet bevestigd. Wat wel duidelijk werd, is dat twee verdachten, Churendi Coffie. (44) en Chris Zimmerman (24), celstraffen van respectievelijk 19 en 22 jaar tegen zich hoorden eisen.

Niandy Windster-Losiabaar, de weduwe van Boechi, sprak in de rechtszaal de pijnlijke gevolgen van de moord uit: “Zes kinderen moeten nu zonder vader opgroeien.”

Tweeduizend

Het dossier in deze zaak telt bijna tweeduizend pagina’s en omvat onder meer camerabeelden die laten zien hoe Boechi in zijn laatste uren werd gevolgd door een witte auto, van waaruit later de dodelijke schoten werden gelost.

Uit de rechtszaak bleek dat er voldoende bewijs is tegen de twee verdachten. Churendi Coffie verklaarde dat hij weliswaar de auto bestuurde, maar dat Chris Zimmerman de trekker overhaalde. Zimmerman ontkende echter en beweerde dat hij ten tijde van de moord ziek thuis lag.

Maar volgens de officier van justitie was Zimmerman wel degelijk op de plaats van de schietpartij. De verklaring van Coffie en de zendmastgegevens van zijn telefoon bewijzen dat. “Uit niets blijkt dat de het schieten voortkomt uit een plots opkomende woede-uitbarsting of een plotselinge hevige drift. De verdachten hebben dit gepland en hebben zich dus schuldig gemaakt aan moord.”

Strafeis

Het OM eiste een wat lagere straf van negentien jaar voor ‘first offender’ Coffie. Op Curaçao is hij niet eerder met politie en justitie in aanraking geweest. In Nederland heeft hij wel in 2020 een celstraf van twaalf maanden uitgezeten voor cocaïnesmokkel.

Zimmerman is een recidivist, zo bleek. Daarom is de strafeis met 22 jaar hoger. In november 2018 werd hij veroordeeld voor poging tot doodslag en vuurwapenbezit. En binnen een periode van vijf jaar heeft hij zich volgens het OM weer schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Wat ook meetelde in de hoogte van de eis was dat beide mannen op geen enkele wijze empathie hebben getoond ten aanzien van de nabestaanden.

Uitspraak

De rechter doet op 17 november uitspraak in deze zaak. De familie van Boechi, die de zitting via een videoverbinding volgde, hoopt op een zware straf voor de verdachten. Zij vertelden over het psychische leed dat de moord op hun loved one heeft veroorzaakt en hoe het gezin nu in therapie is om het verlies te verwerken. “Ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn,” aldus de moeder van Boechi.