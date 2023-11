‘Zware financiële lasten CMC zijn gevolg van een reeks twijfelachtige besluiten’

NIJMEGEN – In de aanloop naar de parlementaire enquête over de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Curaçao, stelt Jan Huurman, voormalig Inspecteur van de Volksgezondheid op het eiland dat de zware financiële lasten van het CMC, die Curaçao momenteel moet dragen, niet op toeval berusten, maar het gevolg zijn van een reeks twijfelachtige besluiten.

Waarom werd er afscheid genomen van het bestaande Sehos ten faveure van een geheel nieuw ziekenhuis? Waarom koos men voor de weg van totale nieuwbouw in plaats van geleidelijke ontwikkeling? En wat motiveerde de keuze voor een nieuw ontwerp op het Amstelterrein?

Deze kritische vragen vormen slechts het begin van een lange lijst die Huurman presenteert voor de parlementaire enquête. De antwoorden op deze vragen kunnen niet alleen licht werpen op de besluitvorming rondom het nieuwe ziekenhuis, maar ook lessen bieden voor toekomstige megaprojecten op het eiland.

Het is tijd om de feiten bloot te leggen: Hoe heeft het College financieel toezicht in 2012 groen licht kunnen geven voor een lening? Wat zijn de uitkomsten van hun onderzoek uit 2021? Het tijdelijke kabinet-Betrian besloot in het najaar van 2012 de contracten te ondertekenen. Huurman vraagt zich af waarom er geen overweging was dit belangrijke besluit door te schuiven naar de nieuwe regering.

Wie gaf de doorslag bij de keuze voor Otrobanda, en met welke argumenten? De antwoorden op deze vragen zijn essentieel voor de Curaçaose gemeenschap om te begrijpen hoe hun nieuwe ziekenhuis, een symbool van hoop en vooruitgang, ook een bron van financiële zorg is geworden.