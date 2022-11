Zware race voor Duo Xtreme mountainbike deelnemers Curaçao

BANDA’Bou – Afgelopen zondag, 20 november, werd de Kärcher Duo Xtreme 2022 gereden door ruim 150 mountain bikers uit Curaçao, Aruba, Bonaire en Nederland. De race, waarbij deelnemers van tevoren kiezen uit een 50 km en een 70 km route, staat bekend om de lange afstanden en het zware parcours over Banda’bou.

Door de hevige regenval van de afgelopen weken werd een nog zwaardere race dan voorgaande jaren verwacht. Hoewel het de afgelopen dagen vrij droog was en de vooruitzichten goed waren, startten de renners om 7.30 uur in de stromende regen.

Vanuit Playa Hunku werd via Fontein en Ascension geracet naar de vlakte van Hato. Het materiaal en ook de renners zelf kregen het zwaar te verduren door de hevige regen, grote plassen water en heel veel modder. Toen de eerste mountain bikers San Pedro naderden, brak de zon fel door. Aan het begin van de vlakte sloegen de 50 km renners rechtsaf, de heuvels op richting Tera Korá. De deelnemers aan de 70 km route reden de gehele Hato vlakte af en zetten via Souax weer koers richting Malpaís. De race voerde de renners nog naar Bullenbaai, Jan Kok, de Zeven Heuvelen en Sint Willibrordus, om tot slot te eindigen op Playa Hunku.

Fabio Jakobsen, Europees kampioen wielrennen 2022, reed de Kärcher Duo Xtreme met zijn vrouw Delore; zij kozen voor de 50 kilometer route en legden die samen als snelste af in de categorie ‘gemengd duo’.

De race was zwaar, maar de voldoening des te groter voor alle fietsers die samen, als duo, over de eindstreep kwamen. Na de finish werden de mountainbikes schoongemaakt met Kärcher hogedrukreinigers, door het team van hoofdsponsor Caribbean Fasteners. Om 13.00 uur vond de huldiging plaats van alle winnaars in de diverse categorieën.

De winnaars van de Kärcher Duo Xtreme Curaçao 2022 zijn:

50 km

Gemengd duo: Fabio Jakobsen en Delore Jakobsen

Dames duo: Shelly Michie en Esther van der Gulik

Heren duo: Barry Bakker en Max Bakker

Duo Jong: Marcel Spruit en Louis Minne

70 km

Gemengd duo: Diana Muñoz Toledo en Danny van Ommen

Heren duo: Robert Potveer en Stijn Hendrikx

Heren duo, leeftijd samen meer dan 100 jaar: Martin Luesing en Yamel Guerrero