Zware regenval veroorzaakt overlast op Curaçao

WILLEMSTAD – Verschillende delen van Curaçao zijn vannacht getroffen door zware regenval die heeft geleid tot overlast en problemen in diverse sectoren. Zo moest verzekeringsmaatschappij ENNIA haar deuren sluiten vanwege enorme wateroverlast.

Sommige radiozenders ondervonden problemen met hun systemen, wat heeft geleid tot uitzendingen die later dan normaal begonnen. Radio Hoyer kon wel zenden vanuit de studio, maar de zendmasten op de Tafelberg deden het niet meer.

Vanwege de hevige regenval en overstromingen hebben sommige scholen hun leerlingen naar huis gestuurd om de schoonmaakploeg de ruimte te geven om de met water volgelopen klaslokalen schoon te maken. Dat was onder andere het geval bij de middelbare school Albert Schweitzer in Saliña. Leerlingen zijn weer terug naar huis gestuurd.

De zware buien begonnen maandagavond in verschillende delen van Curaçao, wat heeft geleid tot overstromingen en andere problemen. In sommige gebieden is het verkeer ontregeld omdat de wegen onbegaanbaar zijn vanwege de hoge waterstand. In andere gebieden waren er problemen met de stroomvoorziening en het internet.