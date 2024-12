Politie en Justitie Zware strafeisen in moordzaak Mike Venema Redactie 14-12-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie heeft zware straffen geëist voor vijf verdachten in de moordzaak van de Nederlander Mike Venema, bekend als het Cactus-onderzoek. De eisen variëren van vijf tot achttien jaar gevangenisstraf voor hun betrokkenheid bij de moord die plaatsvond op 12 september 2018 in een woning in de wijk Jan Sofat.

Mike Venema werd destijds op gruwelijke wijze mishandeld, gedrogeerd en vermoord. Daarna werd hij in zijn pick-up gelegd, die vervolgens werd achtergelaten bij Shut en de zee in werd gereden. Pas anderhalf jaar later werd het voertuig met zijn stoffelijke resten door een duiker ontdekt op de zeebodem. De politie kwam de zaak op het spoor na een anonieme tip en met hulp van Nederland werd een uitgebreid onderzoek gestart.

Verdachten en strafeisen

De vijf verdachten in deze zaak zijn Suyati M., Eurodis J., Ervinella F., Shakir C. en Shahir P. Tijdens de behandeling van de zaak hebben alle vijf toegegeven aanwezig te zijn geweest bij het misdrijf. Op basis van hun rol in het plan en de uitvoering eist het Openbaar Ministerie de volgende straffen:

Suyati M. – 18 jaar gevangenisstraf

– 18 jaar gevangenisstraf Shakir C. en Shahir P. – 16 jaar gevangenisstraf

– 16 jaar gevangenisstraf Eurodis J. – 10 jaar gevangenisstraf

– 10 jaar gevangenisstraf Ervinella F. – 5 jaar gevangenisstraf

Volgens het Openbaar Ministerie hadden Shakir, Suyati en Shahir de grootste rol in het plan en de uitvoering, terwijl Eurodis en Ervinella een iets kleinere rol speelden, maar wel volledig op de hoogte waren van het plan en de moord hebben ondersteund.

Schokkend

Het Openbaar Ministerie noemde het een bijzonder wrede zaak die de gemeenschap heeft geschokt. Venema werd mishandeld, gedrogeerd en uiteindelijk dood achtergelaten in zijn voertuig, dat in zee werd gedumpt. De verdachten zouden deze gruwelijke daad hebben gepleegd uit puur geldgewin, ze zouden zijn uit geweest op zijn Rolex en iPhone.

Tijdens de rechtszaak gaven zij elkaar de schuld en minimaliseerden zij hun eigen rol. Het Openbaar Ministerie merkte op dat zij weinig emoties toonden en vooral spraken over zichzelf en hun kinderen. De moeder van het slachtoffer stierf voordat zij antwoorden kreeg over de verdwijning van haar zoon.

Komende week is het vervolg van de rechtszaak.

0