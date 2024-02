Zware strafeisen voor moord op jonge ex-politieagent

WLLEMSTAD – Het openbaar Ministerie heeft vrjdag zware straffen geëist tegen het trio dat verdacht wordt van de moord op voormalig politieman Niven van Thijs (22). De 20-jarige Nigarryen Eduarda hoorde twintig jaar tegen zich eisen, net als de 19-jarige Djaver-Rion Lomp, terwijl voor Adriane Sophia (20) een eis van achttien jaar tegen zich hoorde. Thijs werd op 19 maart vorig jaar met een vuurwapen om het leven gebracht.

De tragedie ontrafelde zich toen na de moord iemand met schotwonden buiten het CMC was achtergelaten door twee jongeren. Aan de hand van de beschrijving van het voertuig van het slachtoffer, concludeerde de politie dat deze persoon, later geïdentificeerd als Adriana Sophia, mogelijk betrokken was bij een schietpartij die kort daarvoor had plaatsgevonden in Palu Blanku.

Na het ondervragen van Sophia, volgden er meer arrestaties. Lomp en Eduarda meldden zich twee dagen na de moord op het politiebureau, samen met het wapen.

De aanval op ex-politieman Van Thijs volgde op een confrontatie eerder die avond. Na een achtervolging dwongen de daders Van Thijs zijn voertuig te stoppen, waarna hij uitstapte en ter plekke werd neergeschoten.

Uitspraak over drie weken.