Zwart goud in Zwitserse kluizen: Venezolaanse elites verborgen gestolen oliegeld in Credit Suisse

Uit gelekte bankgegevens blijkt dat Venezolanen die zijn veroordeeld of aangeklaagd voor het plunderen van de staatsoliemaatschappij van het land hun onrechtmatig verkregen rijkdom op rekeningen bij Credit Suisse hebben verstopt.

Vanaf zijn kleine motorboot heeft Roberto de opkomst en ondergang van de Venezolaanse olie-industrie gadegeslagen. Tien jaar lang heeft hij arbeiders over het Maracaibo-meer vervoerd naar de enorme productiefaciliteiten aan de oevers, die ooit de kroon waren van de nationale oliemaatschappij van het land.

Maar terwijl de industrie is ingestort, is ook het levensonderhoud van Roberto dat veranderd.

“Alles is veranderd… het is voorbij”, zei hij tegen het Suisse Secrets-onderzoek, occrp.org en vroeg verslaggevers naar hem te verwijzen met een pseudoniem uit angst voor vergelding.

Het staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela, SA, PdVSA, ooit de drijvende kracht achter een van de sterkste economieën van Zuid-Amerika, is uitgehold door wanbeheer en corruptie. Olieleidinggevenden en hun trawanten hebben ten minste $ 11 miljard van het bedrijf geplunderd in een hele reeks schandalen met fraude, omkoping en valutazwendel.

Nu hebben verslaggevers de fortuinen gevonden die sommigen van hen in Zwitserland hebben verborgen. Uit gelekte bankgegevens blijkt dat meer dan twintig Venezolanen die banden hebben met vier PdVSA-corruptieregelingen in de loop der jaren activa ter waarde van ten minste $ 273 miljoen hebben verzameld op 25 rekeningen bij Credit Suisse – en waarschijnlijk nog veel meer. In sommige gevallen bevatten de rekeningen aanzienlijk meer geld dan de autoriteiten openbaar hebben gemaakt.

Met behulp van gerechtelijke documenten uit Spanje, de VS en Andorra bracht OCCRP de belangrijkste spelers in deze omkopings- en smeergeldregelingen in kaart. Verslaggevers doorzochten vervolgens duizenden bankgegevens om te ontdekken waar ze hun geld hadden verstopt en ontdekten minstens een dozijn Credit Suisse-rekeningen die nooit in gerechtelijke documenten zijn genoemd. Deze omvatten bankrekeningen met twaalf medewerkers en familieleden van mensen die betrokken waren bij een van de zwendelpraktijken.

Bijna alle rekeningen werden geopend tussen 2004 en 2015, dat de periode bestrijkt waarin deze PDVSA-corruptieregelingen plaatsvonden. Sommige rekeningen bleven open, zelfs nadat hun houders waren gearresteerd, aangeklaagd, uitgeleverd, schuldig gepleit voor ernstige financiële misdrijven, of in de media werden genoemd als het geven of aannemen van steekpenningen.

Critici zeggen dat de rol van Credit Suisse bij het mogelijk maken van corruptieregelingen in Venezuela en andere landen niet alleen een intern probleem is; het houdt ook verband met Zwitserse wetten die een strikt bankgeheim aanmoedigen en klokkenluiders bestraffen.

“Het Zwitserse banksysteem blijft een favoriete bestemming, niet alleen voor de opbrengsten van massale omkopingsregelingen zoals die waarbij PDVSA betrokken is, maar ook voor het gebruik van bedrijven zoals PDVSA als vehikels voor het witwassen van criminele opbrengsten”, zegt Alexandra Wrage, voorzitter van de anticorruptieorganisatie. TRACE zonder winstoogmerk.

Maar terwijl corrupte elites hun zakken hebben gevuld, zijn het de gewone Venezolanen die de prijs hebben betaald. De economie van het land is sinds 2013 ingestort, met hoge niveaus van armoede, werkloosheid en honger, terwijl hyperinflatie zowel de spaargelden als de salarissen van degenen die het geluk hebben ze nog te hebben, heeft aangetast.

Het Maracaibo-meer, een lagune aan de noordwestkust van Venezuela, is een grimmige herinnering aan de kosten van die corruptie. Toen een verslaggever in november op bezoek kwam, dreven frisdrankflessen in het vuile water en was een Hello Kitty-pop bedekt met zwart slib aangespoeld. Veel van de gigantische faciliteiten van PDVSA langs de kust liggen nu verlaten en overgroeid met onkruid.

Roberto, die ooit genoeg verdiende voor een stabiel leven in de middenklasse, zei dat hij het zich nu nauwelijks kan veroorloven om zijn gezin te voeden. Hij denkt erover om zich aan te sluiten bij de 6 miljoen Venezolanen die sinds 2015 het land zijn ontvlucht.

“Wat heb je aan een vaderland als mensen in nood zijn?” zei hij, terwijl hij een term gebruikte die vaak door Chavistas werd gebruikt om patriottisme aan te moedigen. “Wat heeft het voor zin om mijn gezin hier bij elkaar te hebben als ik geen manier heb om ze te voeden?”

Credit Suisse zei dat haar personeel niet bewust corrupte activiteiten van haar klanten had gefaciliteerd, en merkte op dat het, samen met andere instellingen, strenger beleid heeft ingevoerd om financiële criminaliteit te bestrijden.

“In lijn met financiële hervormingen in de hele sector en in Zwitserland heeft Credit Suisse het afgelopen decennium een reeks belangrijke aanvullende maatregelen genomen, waaronder aanzienlijke verdere investeringen in de bestrijding van financiële criminaliteit”, zei de bank in een verklaring aan OCCRP en andere mediapartners. .

“Over de hele bank blijft Credit Suisse haar compliance- en controlekader versterken, en zoals we duidelijk hebben gemaakt, plaatst onze strategie risicobeheer in de kern van ons bedrijf.”

Corruptiepijpleiding

Meer dan 7.300 kilometer over de Atlantische Oceaan van het meer van Maracaibo, woont een voormalige Venezolaanse functionaris van het olieministerie die beschuldigd wordt van plundering van PDVSA in een herenhuis van 2 miljoen euro aan de rand van Madrid, compleet met een zwembad.

Het is jaren geleden dat Nervis Villalobos de zinderende hitte van zijn geboorteplaats, dicht bij de oever van het meer, heeft gevoeld, maar hij kan niet terug. Hij wordt beschuldigd van corruptie en het witwassen van geld in Spanje en het naburige Andorra, evenals in de VS en Venezuela, die beide een uitleveringsverzoek hebben ingediend.

Als belangrijke tussenpersoon in de olie-industrie van Venezuela zou Villalobos naar verluidt steekpenningen hebben ontvangen van Amerikaanse bedrijven om hen te helpen lucratieve energiecontracten met de nationale oliemaatschappij binnen te halen. Spaanse aanklagers zeggen dat Villalobos optrad als frontman van Rafael Ramírez – een eerdere PDVSA-president, een voormalig minister van Energie en een bondgenoot van wijlen de Venezolaanse leider Hugo Chávez.

Spaanse rechtbankdocumenten zeggen dat Villalobos’ positie hem in feite de op één na machtigste persoon maakte in het Venezolaanse Ministerie van Energie, waar hij van 2001 tot 2006 in verschillende hogere functies werkte. hij was een senior executive”, zei een Spaanse gerechtelijke bron die sprak op voorwaarde van anonimiteit omdat hij de zaak niet mag bespreken.

‘Hij zou uw bedrijf verdrinken als u hem niet zou betalen. Om te overleven, moest je een bondgenootschap sluiten met Nervis [Villalobos],” vertelde Mathias Krull, een bankier die in de VS werd veroordeeld voor het witwassen van PDVSA-geld, aan de Spaanse aanklagers in een document verkregen door OCCRP.

Tegen 2008 begon Villalobos een internationale reputatie op te bouwen voor vuile transacties. Een due diligence-rapport van 11 pagina’s uit dat jaar, dat door de politie in de dossiers van Credit Suisse werd gevonden, schetste meerdere beschuldigingen van corruptie tegen hem, waaronder een vermeende omkoping van 2,7 miljoen euro in verband met een waterkrachtproject dat hij met Ramírez splitste.

Maar zelfs dit weerhield Credit Suisse er niet van om met hem samen te werken.

In 2009 opende het filiaal van Credit Suisse in Monaco een rekening voor Villalobos, zeggen Spaanse aanklagers. Kort daarna liet een andere Zwitserse bank hem als klant vallen vanwege zorgen over corruptie – dus zette hij het geld gewoon op zijn Credit Suisse-rekening.

Aanklagers zeggen dat de Venezolaan bijna $ 25 miljoen en 11,5 miljoen euro via de rekening heeft gesluisd totdat deze meer dan vier jaar later werd gesloten. Een deel van het geld zou afkomstig zijn van steekpenningen die door Spaanse bedrijven zijn betaald voor energiecontracten die in het due diligence-rapport als verdacht werden aangemerkt.

Zelfs de persoonlijke informatie die Villalobos verstrekte was problematisch: toen journalisten het Caracas-adres opzochten dat hij voor het account had opgegeven, ontdekten ze dat het niet bestond.

Toen, in 2011, opende de Zwitserse vestiging van Credit Suisse een andere bankrekening voor hem. In een sms die in september is verzonden, blijkt dat de Venezolaanse olie-aannemer Abraham Shiera Bastidas namens hem tussenbeide kwam nadat de bank vragen had over de bron van het geld dat Villalobos naar Zwitserland wilde verhuizen. Bastidas zou later schuldig pleiten aan het omkopen van Venezolaanse functionarissen, waaronder Villalobos, voor PDVSA-contracten.

“De instelling heeft de stok niet geaccepteerd”, schreef Shiera aan Villalobos op Blackberry Messenger, volgens de gerechtelijke documenten, waarbij hij Venezolaans jargon gebruikte voor grote hoeveelheden geld. “Ze vragen me om facturen en inkooporders. Ik heb ze al ingediend. Ik hoop dat het morgen is opgelost.”

In het bericht stond niet de naam van de Zwitserse bank waar Shiera naar verwees. Maar uit de gelekte bankgegevens van Suisse Secrets blijkt dat Credit Suisse slechts vijf dagen later een rekening opende voor Villalobos.

Het lijkt erop dat Villalobos deze rekening vervolgens heeft gebruikt om steekpenningen te ontvangen.

Een Amerikaanse aanklacht beschrijft hoe Shiera en zijn handlanger, Roberto Rincón, $ 27 miljoen betaalden op een Zwitserse rekening die eigendom was van Villalobos en een andere Venezolaan, Luis Carlos de León, die in 2018 toegaf deel uit te maken van het PDVSA smeergeldregeling. Dit geld zou vervolgens naar verschillende rekeningen van Villalobos en de León zijn gesluisd.

Uit de gelekte bankgegevens blijkt dat Villalobos en De León allebei op dezelfde dag in september een rekening openden bij Credit Suisse, zoals vermeld in de aanklacht. Binnen twee jaar was de rekening van Villalobos 9,5 miljoen Zwitserse frank (10,1 miljoen dollar) waard, terwijl die van De León 22,6 miljoen Zwitserse frank (23,7 miljoen dollar) waard was.

Advocaten van Villalobos en De León hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar. Credit Suisse reageerde niet op vragen over Villalobos of andere individuele Venezolanen, maar de advocaten van de bank verwierpen de bewering dat de instelling ontoereikende due diligence-procedures had of financiële misdrijven vergemakkelijkte.

“CS tolereert of ondersteunt geen belastingontduiking, witwassen van geld of andere illegale activiteiten, heeft strikte controlemechanismen ingevoerd en beoordeelt en ontwikkelt haar beleid voortdurend”, aldus het advocatenkantoor van de bank, Latham & Watkins LLP, in een brief.

Nieuw ontdekte accounts

In totaal identificeerden verslaggevers zestien Credit Suisse-rekeningen met ten minste 162,9 miljoen Zwitserse franken die toebehoorden aan zeven personen die werden veroordeeld of beschuldigd van betrokkenheid bij deze smeergeldregeling van PDVSA. In één geval lijken de gegevens nieuw licht te werpen op een lopend onderzoek.

José Roberto Rincón Bravo is de zoon van Roberto Rincón, die toegaf samen met Shiera PDVSA-functionarissen omgekocht te hebben in een Amerikaanse rechtbank in 2016. familie, en het in beslag nemen van een landgoed van 400 hectare in de buurt van Madrid met verschillende huizen en een grote paardenweide.

Rincón Bravo is echter nog niet aangeklaagd in de zaak en hij heeft publiekelijk ontkend betrokken te zijn bij de corrupte zaken van zijn vader. In 2019 vertelde hij El Confidencial, een Spaanse krant, dat zijn dure accessoires “van zijn werk kwamen, van jarenlang sparen”.

Maar de gegevens van Credit Suisse laten zien dat Rincón Bravo en zijn vader vier gezamenlijke rekeningen hadden met een waarde van ten minste 93 miljoen Zwitserse frank, die tot nu toe niet in gerechtelijke documenten zijn genoemd. Drie van de rekeningen bereikten hun maximale bezit amper twee weken voordat de vader van Rincón Bravo in december 2015 werd gearresteerd.

Veel van de Credit Suisse-rekeningen waren gezamenlijk eigendom van mensen die bij het plan waren betrokken en hun gezinsleden. Twee andere waren van mensen die nauw samenwerkten met Rincón en Shiera als aannemers van PDVSA. In totaal ontdekten verslaggevers dat zeven mensen die geassocieerd waren met verdachten rekeningen hadden, die op hun maximum een totaal van ten minste 20,1 miljoen Zwitserse frank bevatten.

Sommige accounts zijn gedeeld met mensen die zakelijke relaties hadden met Shiera en Rincon, maar zijn niet genoemd in Amerikaanse gerechtelijke documenten.

En dat waren niet de enige accounts die waren gekoppeld aan PDVSA-corruptieschema’s die OCCRP in de gegevens vond.

Terwijl ze de gelekte bankgegevens doorzochten voor details over Villalobos, vonden verslaggevers ook mensen die verband hielden met een andere massale fraude waarbij hij betrokken was. Dit plan maakte gebruik van valse facturen om naar schatting 2 miljard dollar aan Venezolaanse olie-rijkdommen over te hevelen, die naar verluidt witgewassen waren via Banca Privada d’Andorra, in het kleine bergvorstendom tussen Spanje en Frankrijk.

Opnieuw wordt Villalobos ervan beschuldigd zijn positie te gebruiken om smeergeld van buitenlandse bedrijven te krijgen in ruil voor PDVSA-contracten. Deze keer werkte hij naar verluidt samen met Diego Salazar, een neef van de voormalige olieminister Ramírez. Salazar zit nu in de gevangenis in Venezuela vanwege de corruptie, terwijl Villalobos is aangeklaagd voor de Andorra-zwendel. Tot nu toe is hij aan uitlevering ontsnapt.

Twee van Salazar’s vermeende handlangers waren ook klanten van Credit Suisse, blijkt uit gelekte bankgegevens. Eén, de Venezolaanse verzekeringsmagnaat Omar Farías, had een rekening met een waarde van minstens 4 miljoen Zwitserse frank ($ 4,02 miljoen). Op het moment dat zijn account werd geopend, had de due diligence-database World Check al een profiel over hem dat media-artikelen markeerde die vragen opriepen over hoe hij schijnbaar van de ene op de andere dag een “wonderbaarlijk” en “schandalig” fortuin had verworven, en een relatie met Chavez.

Een andere tussenpersoon, Jose Luis Zabala, had minstens 7,5 miljoen Zwitserse frank ($ 8,02 miljoen) op de bank.

Geen van beide mannen reageerde op verzoeken om commentaar.

Corruptie en Crisis

Niemand weet hoeveel geld er is geplunderd van de nationale oliemaatschappij van Venezuela. Schattingen lopen uiteen van $ 11 miljard tot $ 300 miljard alleen al van 2002 tot 2014, nadat Chávez aan de macht kwam en toen de olieprijzen floreerden.

Maar de gevolgen van de economische ineenstorting waren catastrofaal. De voedselprijsinflatie bereikte in 2020 maar liefst 1700 procent, zei het Wereldvoedselprogramma, terwijl het armoedecijfer vorig jaar 94 procent bereikte. Terwijl Venezuela in een humanitaire crisis verzonken, werd oliegeld dat voor scholen en ziekenhuizen had moeten betalen naar offshorerekeningen gesluisd.

“In de afgelopen 18 jaar ging PDVSA van kwaad tot erger. Van het onwaarschijnlijke tot het absurde’, zegt César Mata-García, een Venezolaanse advocaat die zich richt op de energiesector.

Het effect van de corruptie van PDVSA is duidelijk zichtbaar in de vervallen spooksteden aan de oostelijke oever van het meer van Maracaibo, waar straten vol met oliearbeiders en hun families zijn vervangen door begraafplaatsen van verlaten auto’s. Overal in het gebied lekt een constante herinnering aan de teloorgang van het bedrijf gestaag in het water.

“Geschat wordt dat er dagelijks tussen de 60 en 80 vaten uit putten en leidingen in het meer lekken”, vertelde een senior PDVSA-medewerker aan OCCRP. Hij verzocht om anonimiteit uit angst voor represailles van de oliemaatschappij.

David, een duiker die gespecialiseerd is in het onderhoud van onderwateruitrusting, die weigerde zijn volledige naam te geven uit angst voor vergelding, zei dat het bedrijf vroeger ongeveer 50 boten had die constant reparatieploegen rond het meer zouden vervoeren.

“Jaren geleden kon ik gemiddeld 17 lekken per dag afdekken”, zei hij, eraan toevoegend dat geen van die boten meer werkt. “Meer dan 20 zijn gezonken en vele anderen missen stukken.”

Maar hoewel ze in het centrum van de olieproductie wonen in een land met de grootste oliereserves ter wereld, hebben de inwoners van Maracaibo moeite om brandstof te kopen. De tekorten werden in 2019 zo nijpend dat de deelstaatregering rantsoenering oplegde, wat leidde tot een wanhopige strijd om voorraden.

Vlak voor zonsopgang op een ochtend in november in Maracaibo stonden minstens 100 auto’s geparkeerd bij een tankstation. Chauffeurs hadden een bericht ontvangen met de waarschuwing dat ze die dag een levering zouden ontvangen, en wachtten op spanners in de hoop tot 30 liter brandstof te kopen. Er ontstond al snel chaos toen de voertuigen samenkwamen op de pompen met hun claxons, in een oefening die de lokale bevolking ‘Rapido y Furioso’ noemde, naar de Fast and Furious-filmfranchise.

Inwoners van de staat Zulia betreurden het dat ze moesten zoeken naar brandstof in een regio die zo rijk is aan olie. Luis, die werkte aan het bouwen van de palen die de platforms in het Maracaibo-meer ondersteunen voordat hij in 2005 zijn baan verloor, zei dat olie werd gebruikt om plassen op de grond te vormen.

“Ik herinner me dat ik op blote voeten liep en arriveerde met mijn voeten besmeurd met olie”, zegt Luis, die nu in een autoreparatiewerkplaats werkt. “Het welde op, zoals zweet uit de huid opwelt.”

“Wij in Zulia hebben Venezuela gesteund. We hebben te veel gegeven voor het weinige dat we hebben gekregen. En het meest trieste is dat we op olie staan.”

InfoLibre, de Miami Herald en NDR hebben dit verslag uitgebracht.

Onderzoek naar dit verhaal werd geleverd door OCCRP ID. Data-expertise werd geleverd door het datateam van OCCRP. Fact-checking werd verzorgd door de OCCRP Fact-Checking Desk.