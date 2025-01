Nieuws Curaçao Zweden verbiedt Curaçaose gokgroep Goodwin NV Dick Drayer 24-01-2025 - 3 minuten leestijd

STOCKHOLM – De Zweedse Kansspelautoriteit (Spelinspektionen) heeft Goodwin NV toegevoegd aan de lijst van Curaçaose gokbedrijven die geen diensten meer mogen aanbieden in Zweden. Het verbod volgt op een onderzoek naar de website Immerion, die zich zonder vergunning richtte op Zweedse spelers. Het besluit is per direct van kracht en kan door Goodwin NV worden aangevochten.

Het onderzoek naar Immerion bracht aan het licht dat klanten in Zweden een account konden aanmaken, wat in strijd is met de Zweedse Kansspelwet. Daarnaast bood de site een FAQ-sectie en andere informatie in het Zweeds aan, en was er gerichte marketing via aangesloten partijen op Zweedse gebruikers. Dit wijst op een bewuste focus op de Zweedse markt zonder de vereiste licentie.

Gevolgen

Hoewel Spelinspektionen geen boetes oplegt aan bedrijven zonder basis in Zweden, benadrukt het verbod dat de operator niet is toegestaan in het land. Dit signaal is bedoeld voor consumenten, maar ook voor aangesloten partijen zoals affiliates en betalingsproviders. De Zweedse Kansspelautoriteit kan bovendien betalingsblokkades aanvragen om transacties met het platform te voorkomen.

Goodwin NV maakt gebruik van Luckyluck Ltd, een in Cyprus geregistreerde betalingsoperator, voor financiële transacties. De Immerion-site biedt diensten aan in meer dan 20 talen, waaronder Zweeds, Engels en Duits. Op Curaçao staat de firma ingeschreven in de Kamer van Koophandel met als statuair directeur Norine Clifton, Managing Director of Morganite Corporate Services B.V.

Dat bedrijf is gespecialiseerd in het organiseren, vermarkten, promoten, beheren, ondersteunen en exploiteren van diverse vormen van online kansspelen, waaronder spellen gebaseerd op vaardigheid en geluk, weddenschappen, interactieve casino’s, bingo’s, loterijen en andere interactieve spelactiviteiten.

Daarnaast investeert het bedrijf in effecten zoals aandelen, obligaties en andere rentegevende schuldinstrumenten, verstrekt het leningen, geeft het schuldcertificaten uit en biedt het financiële zekerheid aan zowel de eigen organisatie als derden. Het bedrijf voert alle activiteiten uit die noodzakelijk, nuttig of relevant zijn voor het behalen van zijn doelstellingen, in de breedste zin van het woord. Het bedrijf kan echter geen beroep doen op de nietigheid van rechtshandelingen die buiten de statutaire doelstellingen zijn verricht.

Curaçao

Goodwin NV sluit zich aan bij een groeiende lijst van Curaçaose gokbedrijven die in Zweden zijn verboden. Onder andere Cosmogames NV, Galaktika NV, en MRSL NV werden in 2024 al geblokkeerd vanwege vergelijkbare overtredingen. Zweden blijft streng toezien op gokaanbieders die zich richten op Zweedse consumenten zonder licentie.