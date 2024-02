Zwemmer gestoken bij Caracasbaai, mogelijk Spotwing Comb Jellies

WILLEMSTAD – Een zwemmer is vanochtend bij Caracasbaai gestoken of gebeten door een onbekend zeedier. Het slachtoffer is voor medische behandeling overgebracht naar het CMC ziekenhuis.

De exacte aard van het zeedier was aanvankelijk onduidelijk, maar marinebioloog Marc Vermeij van het Curaçaose onderzoeksinstituut Carmabi vermoedt dat het om Spotwing Comb Jellies (Ocyropsis maculata) gaat.

De politie heeft uit voorzorg maatregelen genomen door mensen tijdelijk uit het water bij Caracasbaai te halen en roept op tot voorzichtigheid in dit gebied.

Spotwing Comb Jellies staan over het algemeen niet bekend om hun agressieve gedrag tegenover mensen en steken normaal gesproken niet, tenzij ze direct worden aangeraakt.

Marinebioloog Vermeij benadrukt dat, hoewel Spotwing Comb Jellies over het algemeen onschadelijk zijn voor mensen, de zwemmer waarschijnlijk in aanraking is gekomen met een ander type kwal dat wel stekend kan reageren. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van het incident loopt nog.