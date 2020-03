Aantal ongelukken vermindert drastisch om Corona

Het aantal ongelukken op de weg is sinds vorige week drastisch afgenomen. Normaal gesproken knallen er dagelijks 50 auto’s op elkaar, nu loopt dat aantal terug tot rond de tien. Dat meldt Forensys, die ongelukken registreert aan de Èxtra.



Afgelopen zaterdag waren er zelfs maar zeven ongelukken. De krant heeft uitgerekend dat nog maar de helft van alle auto’s op enig moment op de weg is. Kennelijk werkt social distancing in het verkeer 😉.