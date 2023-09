Beklimmen Christoffelberg Curaçao alleen voor vroege vogels

WIllemstad – De Christoffelberg op Curaçao is vanaf woensdag 20 september na 9 uur ’s ochtends niet meer toegankelijk voor beklimming vanwege de extreme hitte. Dat meldt Carmabi, de organisatie die het park beheert.

Carmabi adviseert bezoekers die toch de berg willen beklimmen om voorbereid te zijn. Zo is het raadzaam om minstens 2 liter water mee te nemen, beschermende kleding te dragen zoals een hoed of pet en zich goed in te smeren met zonnebrandcrème. Daarnaast wordt het aangeraden om genoeg snacks mee te nemen en voldoende pauzes te nemen tijdens de klim. Het park opent dagelijks haar deuren om 6 uur ’s ochtends en bezoekers wordt geadviseerd zo vroeg mogelijk aan de beklimming te beginnen, wanneer het nog relatief koel is.

Meer tips voor een veilige beklimming zijn te vinden op de social media van Carmabi. Via deze kanalen zal ook worden gecommuniceerd wanneer de reguliere openingstijden weer van kracht zijn.